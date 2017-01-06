Участники «Январских музыкальных вечеров» дадут концерты в Кобрине и Жабинке
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Участники «Январских музыкальных вечеров» дадут концерты в Кобрине и Жабинке // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Международный фестиваль классической музыки пройдет в 29-й раз. В этом году к высокому искусству смогут приобщиться жители двух райцентров.
Во вторник 10 января в 18.30 начнется музыкальный вечер в Кобрине. На сцене Дворца культуры выступят лауреаты международных конкурсов ансамбль саксофонистов из Нидерландов SAX-A-LOT, дуэт баянистов из Украины Владимир и Иван Гайдичуки, пианист из Нидерландов Тяко Ван Схи.
В Жабинке к этим артистам присоединятся пианистка из Японии Наоко Абураки и другие исполнители. Музыкальный вечер запланирован на среду 11 января, начало в 18.30.
В Бресте торжественное открытие фестиваля состоится 9 января. На сцене Брестского театра драмы выступят солистка Мариинского театра Ольга Бородина, американский пианист Юджин Инджич и другие артисты.
«Январские музыкальные вечера» продлятся четыре дня до 12 января. Помимо вечерних мероприятий, запланированы два дневных концерта в Брестском музыкальном колледже имени Г.Ширмы.
Что смотреть в кино в новогодние праздники
Президент Беларуси признал провал Года культуры
Под Брестом пройдет благотворительный фестиваль аниматоров
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Zolki здесь не тихие. Группа дала в Бресте рождественский концерт
Выставка «У пошуках спрадвечнага - 2» работает на ул. Советской
Мария Редько представила свои акварели на выставке «Около облака»
У Берасці адкрылася выстава, прысвечаная Тадэвушу Касцюшку
Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|05.01.17
|06.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0534
|2,0716
|USD
|1 Доллар США
|1,9707
|1,9653
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2297
|3,2633
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте