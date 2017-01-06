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Участники «Январских музыкальных вечеров» дадут концерты в Кобрине и Жабинке

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

Участники «Январских музыкальных вечеров» дадут концерты в Кобрине и Жабинке

Участники «Январских музыкальных вечеров» дадут концерты в Кобрине и Жабинке // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Международный фестиваль классической музыки пройдет в 29-й раз. В этом году к высокому искусству смогут приобщиться жители двух райцентров.

Во вторник 10 января в 18.30 начнется музыкальный вечер в Кобрине. На сцене Дворца культуры выступят лауреаты международных конкурсов ансамбль саксофонистов из Нидерландов SAX-A-LOT, дуэт баянистов из Украины Владимир и Иван Гайдичуки, пианист из Нидерландов Тяко Ван Схи.

В Жабинке к этим артистам присоединятся пианистка из Японии Наоко Абураки и другие исполнители. Музыкальный вечер запланирован на среду 11 января, начало в 18.30.

В Бресте торжественное открытие фестиваля состоится 9 января. На сцене Брестского театра драмы выступят солистка Мариинского театра Ольга Бородина, американский пианист Юджин Инджич и другие артисты.

«Январские музыкальные вечера» продлятся четыре дня до 12 января. Помимо вечерних мероприятий, запланированы два дневных концерта в Брестском музыкальном колледже имени Г.Ширмы.

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