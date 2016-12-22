Ссора двух друзей в Каменце закончилась поножовщиной
№29 (605) 18 - 24 июля 2014 Автор: Владислав РАКУКИН
Ссора двух друзей в Каменце закончилась поножовщиной // Фото: sannews.com.ua
В ходе ссоры молодой каменчанин ударил своего друга ножом. Пострадавший парень скончался, а нанесший удар получил восемь лет колонии усиленного режима.
Олег и Алексей* дружили около 10 лет. В 2011-м Алексей познакомил с другом свою троюродную сестру. Вскоре у них завязались романтические отношения.
Олег встречался с сестрой Алексея около двух лет. Летом 2013 года пара поссорилась, и отношения временно прекратились. При этом Олег постоянно звонил девушке, пытался с ней встретиться, чтобы разобраться в произошедшем и, возможно, начать все заново.
Вечером 25 августа прошлого года девушка была в гостях у Алексея. Тот жил в съемной квартире. Здесь они вместе с еще одним молодым человеком пили пиво. Олег узнал об этом, выпил и решил туда приехать.
Дверь ему открыл Алексей. Между парнями завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. На шум вышла девушка со знакомым, и они разняли дерущихся. Алексея увели в квартиру и закрыли дверь. Олег остался на лестничной клетке один. Вскоре он ушел.
Однако некоторое время спустя Олег вернулся к квартире друга. Дверь ему открыл Алексей, на этот раз с ножом в руке.
«В ходе следствия было установлено, что между ними снова завязалась ссора и потерпевшему был нанесен удар ножом в живот, - рассказала «БГ» Людмила Горевская, старший следователь управления процессуального контроля управления СК РБ по Брестской области майор юстиции. - В результате удара были причинены тяжкие телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости».
Олег упал прямо на лестничной площадке. Алексей со своим знакомым внесли его в квартиру и вызвали скорую. Пострадавшего отвезли в больницу, но ранение оказалось слишком серьезным. Утром он умер.
Той же ночью Алексей был задержан сотрудниками милиции. Через три дня в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При этом Алексей в ходе следствия свою вину не признал. Он заявил, что ударил друга ножом, опасаясь за свою жизнь и здоровье. От дачи более подробных показаний молодой человек отказался.
Суд приговорил Алексея к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима по ч. 3 статьи 147 УК РБ (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор был обжалован, но суд оставил его без изменений. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
* Имена изменены
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