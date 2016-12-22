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В Ивацевичском районе горела молочно-товарная ферма

№27 (603) 3 - 10 июля 2014    Автор: Ирина ШАТИЛО

В Ивацевичском районе горела молочно-товарная ферма

В Ивацевичском районе горела молочно-товарная ферма // Фото: www.vestipmr.info

Сообщение о пожаре на территории молочно-товарной фермы СПК «Святая Воля» поступило в райотдел по ЧС ночью 30 июня от очевидца. 

«Огнем была охвачена кровля молочного блока, существовала угроза распространения на пристроенные здания двух коровников», - сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

В строении на момент возгорания животные отсутствовали. Сторожа, к слову, на месте также не было. По ее словам, она отлучилась на некоторое время домой.

Огонь уничтожил 450 квадратных метров кровли. Оборудование внутри постройки не пострадало.

Причина пожара устанавливается.

 

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