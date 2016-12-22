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Малоритский район пострадал от грозового фронта

№27 (603) 3 - 10 июля 2014    Автор: Служба информации «БГ»

Весовая в д. Масевичи

Весовая в д. Масевичи // Фото: 112.by

Грозовой фронт, прогулявшийся по Брестчине 30 июня, наделал в Малоритском районе немало бед. Больше всего от сильного ветра пострадали кровли сельскохозяйственных и жилых зданий в деревне Масевичи.

В частности, на животноводческой ферме №1 ветром повреждены 1 000 листов шифера. На расположенной в той же деревне животноводческой ферме №2 - 500 листов.

Пострадали также и весовая, и неэксплуатируемое здание коровника.

Кроме того, от стихии досталось и четырем жилым домам. У них повреждены фронтоны и 123 листа шифера на крышах.

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