Малоритский район пострадал от грозового фронта
№27 (603) 3 - 10 июля 2014 Автор: Служба информации «БГ»
Весовая в д. Масевичи // Фото: 112.by
Грозовой фронт, прогулявшийся по Брестчине 30 июня, наделал в Малоритском районе немало бед. Больше всего от сильного ветра пострадали кровли сельскохозяйственных и жилых зданий в деревне Масевичи.
В частности, на животноводческой ферме №1 ветром повреждены 1 000 листов шифера. На расположенной в той же деревне животноводческой ферме №2 - 500 листов.
Пострадали также и весовая, и неэксплуатируемое здание коровника.
Кроме того, от стихии досталось и четырем жилым домам. У них повреждены фронтоны и 123 листа шифера на крышах.
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