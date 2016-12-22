Малоритский район пострадал от грозового фронта

Грозовой фронт, прогулявшийся по Брестчине 30 июня, наделал в Малоритском районе немало бед. Больше всего от сильного ветра пострадали кровли сельскохозяйственных и жилых зданий в деревне Масевичи.

В частности, на животноводческой ферме №1 ветром повреждены 1 000 листов шифера. На расположенной в той же деревне животноводческой ферме №2 - 500 листов.

Пострадали также и весовая, и неэксплуатируемое здание коровника.

Кроме того, от стихии досталось и четырем жилым домам. У них повреждены фронтоны и 123 листа шифера на крышах.