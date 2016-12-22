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В Кобрине женщина-пешеход погибла под колесами мотоцикла

№27 (603) 3 - 10 июля 2014    Автор: Ирина ШАТИЛО

В Кобрине женщина-пешеход погибла под колесами мотоцикла

В Кобрине женщина-пешеход погибла под колесами мотоцикла // Фото: yes.com.ru

Авария в райцентре произошла 30 июня около 15.45 на улице Дружной. Под колеса мотоцикла, которым управлял 23-летний бесправник, попала женщина.

«По предварительной версии, житель Кобрина, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом «Сузуки GSX-R750», наехал на местную жительницу 1970 года рождения, пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, который находился недалеко от места ДТП», - сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В результате происшествия водитель и пешеход получили многочисленные травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы, где женщина скончалась.

Ранее водитель 19 раз привлекался к административной ответственности. По факту аварии проводится проверка.

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