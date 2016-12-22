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Брестские таможенники составили три административных протокола на пассажиров одного рейсового автобуса

№25 (601) 20 - 26 июня 2014    Автор: Владислав РАКУКИН

В Бресте таможенники составили 3 административных протокола на пассажиров одного рейсового автобуса

В Бресте таможенники составили 3 административных протокола на пассажиров одного рейсового автобуса // Фото: elitethings.com

В республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» 18 июня в одном из рейсовых автобусов обнаружили сразу троих правонарушителей. Все они - брестчане, возвращавшиеся домой из Польши.

Как сообщает пресс-группа Брестской таможни, в результате таможенного досмотра у одной из женщин среди личных вещей обнаружили 6 мобильных телефонов Аррlе iPhone 5S. Три аналогичных мобильника нашли у другого пассажира. Все телефоны не были задекларированы.

Еще одна пассажирка автобуса пыталась провезти в багаже 18 пар женской обуви. Декларации на товар у нее также не нашлось.

И телефоны, и обувь изъяты до решения суда. По предварительной оценке, общая стоимость товаров составила свыше 70 миллионов рублей. В отношении их владельцев составлены административные протоколы.

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