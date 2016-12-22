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В Бресте осудили молодого человека, укравшего у брестчанина деньги, которые тот копил на свою свадьбу

№24 (600) 13 - 19 июня 2014    Автор: Ирина ШАТИЛО

В Бресте осудили молодого человека, укравшего у брестчанина деньги, которые тот копил на свою свадьбу

В Бресте осудили молодого человека, укравшего у брестчанина деньги, которые тот копил на свою свадьбу // Фото: www.azpenalreform.az

Суд Ленинского района Бреста 16 мая приговорил 30-летнего уроженца Гомельщины к 2,5 годам тюрьмы. В декабре прошлого года он с товарищами украл из квартиры брестчанина валюту, зубные коронки и туалетную воду на сумму около 60 млн рублей.

В суде свою вину Роман* признал частично. Он рассказал, что 11 декабря приехал в Брест по предложению одного товарища. Употребив в поезде и после прибытия в город некоторое количество алкоголя, один из его приятелей Антон устроил им прогулку по жилым домам. Разумеется, обвиняемый ни о чем не догадывался даже тогда, когда они зашли в магазин за отверткой и фомкой, а затем во дворе одного из домов продолжили «банкет».

Заметив приоткрытое на первом этаже окно, Антон залез в квартиру. За ним в чужие владения забрался и Роман. Из найденной в квартире барсетки первый взял крупную сумму денег, второму достались лишь золотые зубные коронки.

В такси Антон валюту пересчитал и отдал соучастнику 1 900 долларов США - по его словам, половину.

Как выяснилось, потерпевший копил деньги на собственную свадьбу и в барсетке было не 3 850 долларов, как сообщил подсудимый, а 4 850. Из-за кражи свадьбу пришлось перенести, а торжество провести гораздо скромнее. По его словам, из-за совершенного в его доме преступления, он некоторое время боялся оставаться в квартире один и в течение трех месяцев там не жил.

Уголовное дело в отношении обвиняемого Романа вынесли в отдельное производство. Ранее он был неоднократно судим за хулиганство, кражу, разбой и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Суд принял решение назначить Роману наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с конфискацией имущества и взыскать с него 37 млн белорусских рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения материального и морального ущерба и процессуальных издержек, - пояснила «БГ» Галина Шаповал, старший помощник прокурора города Бреста. - 1 900 долларов, 15 зубных коронок и 11 фрагментов лома из металла желтого цвета, изъятых у подсудимого, достались по принадлежности потерпевшему».

*Имена изменены

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