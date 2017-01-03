Сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к ЧМ-2017, который пройдет во Франции
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к ЧМ-2017, который пройдет во Франции // Фото: sport28.ru.jpg
Сборная Беларуси по гандболу, в состав которой вызваны и игроки Брестского гандбольного клуба, в преддверии чемпионата мира-2017 во Франции, приняла участие в Кубке Рижской думы.
На турнир с участием четырех национальных команд главный тренер Юрий Шевцов повез 18 игроков. В их числе 4 представителя БГК имени Мешкова: левый крайний Андрей Юринок, правый крайний Денис Рутенко, линейный Вячеслав Шумак и правый полусредний Сергей Шилович.
В своем первом матче (27 декабря) сборная Беларуси уступила хозяевам - латвийцам (23:20). На следующий день белорусы праздновали минимальную победу над египтянами (28:27). А в заключительном матче Кубка Рижской думы наши ребята уступили сборной России (21:28). Кстати, с россиянами запланирован спарринг 6 и 7 января.
В предварительном раунде мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет с 11 по 29 января, соперниками нашей сборной станут гандболисты Чили, Саудовской Аравии, Хорватии, Германии и Венгрии. Борьбу в 1/8 финала продолжат четыре лучшие команды из группы.
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