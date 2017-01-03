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Команды-неудачницы, не попавшие в 1/8 финала, поборются за сохранение прописки в Элит-лиге

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Восемь команд-неудачниц, не пробившихся в 1/8 финала, будут бороться за сохранение прописки в Элит-лиге

Восемь команд-неудачниц, не пробившихся в 1/8 финала, будут бороться за сохранение прописки в Элит-лиге // Фото: www.amatar.info

В то время как пары 1/8 финала Элит-лиги уже определены и дружины готовятся к поединкам, 8 команд-неудачниц 15 января будут решать совсем другие задачи

Речь идет о командах, не сумевших преодолеть групповую стадию. В поединках между собой они будут бороться за сохранение мест в «элитке».

Второй год кряду сохранять прописку отправляются подопечные Владимира Люкевича. Набрав на групповом этапе в квартете А всего 3 балла (3 проигрыша и 3 ничьи), «погоневцам» предстоит встретиться с неудачником группы В «Ромой», у которых в активе 5 баллов и последняя строчка в своей группе.

Как известно, из группы С дальше прошли команды «Джофре» и «Сахарный завод», а вот «Алвитолии» и «БПН-Задрате» предстоит сыграть матчи за сохранение прописки. Причем главным претендентом на понижение в классе является «БПН-Задрата», разжившаяся за 6 туров лишь одним набранным баллом. Ей предстоит сразиться с «Савушкиным продуктом».

«Алвитолии» в утешительном стыке предстоит померяться силами с командой «Сенаторс-Клише», которая, укрепившись перед заключительным туром вернувшимся после травмы Олегом Сеченком и еще парой игроков, сумела положить в свою копилку сразу 3 балла.

Также в «утешиловку» отправился и новичок «элитки» команда «Южный-Дорожник», которой предстоит сыграть против пружанского коллектива «Zenit-ПМК-21». Обе команды на групповой стадии набрали одинаковое количество очков - 4. Пружанцы в своей группе Е заняли 3-е место, а «южане» замкнули квартет F.

 

PKS «Pogon» - «Рома»

«БПН-Задрата» - «Самушкин продукт»

«Сенаторс-Клише» - «Алвитолия»

«Южный-Дорожник» - «Zenit-ПМК-21» (Пружаны)

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