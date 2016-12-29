Турнир «летающих тарелок» примет брестская «Виктория»

С 7 по 8 января в Бресте состоится IX ежегодный турнир по алтимат фрисби Winter Brest 2017. Его организатором традиционно является МОО «Алтимат фрисби клуб «Феникс». Участие в турнире примут 22 команды из Беларуси, Украины, Польши, Латвии, Литвы и России.

Соревнования пройдут во Дворце спорта «Виктория» 7 января - с 10.00 до 20.00 и 8 января - с 10.00 до 16.00 (финалы с 14.00). Вход свободный.

Алтимат фрисби (или просто алтимат) - командный неконтактный вид спорта, в котором участвуют две команды по пять человек (в залах). Игра проходит на прямоугольной площадке с зонами в торцах. Бегать с диском запрещено. Набор очков происходит путем передачи диска (диаметром 25,5 см и весом 175 г) с помощью паса игроку своей команды, находящемуся в зоне соперника.