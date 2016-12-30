Брестский «Аматар» не смог преодолеть стадию 1/8 финала Кубка страны по мини-футболу

После разгрома в 15-м туре чемпионата неделю назад (2:12) подопечные Сергея Байдука сделали соответствующие выводы, и 24 декабря команда в родных стенах показала достойную игру против лидера чемпионата. Брестской дружине пришлось играть не самым оптимальным составом. По разным причинам команде не смогли помочь Кирилл Кудей, Александр Ланец, Алексей Наливайко и Андрей Карасев.

С первых минут гомельчане взяли ход игры под свой контроль, обрушив на ворота «Аматара» шквал атак. Сохранять стартовые нули удавалось исключительно благодаря вернувшемуся на последний рубеж Роману Волосюку, совершившему несколько невероятных сэйвов. Но даже он был бессилен после удара на 8-й минуте Вячеслава Григорьева с близкого расстояния.

«Аматар» старался не отсиживаться на своей площадке и атаковать. Но ударам брестчан либо не хватало точности, либо кипер соперника играл надежно. А на 17-й минуте после добивания Дмитрий Шамли сделал счет 0:2. Два мяча при такой игре отквитать было крайне сложно. Во второй половине аматаровцы предсказуемо пошли ва-банк и вполне могли рассчитывать на успех. Но, упустив в одной из атак соперника, Павлу Прико пришлось фолить, за что он и увидел перед собой красный свет. «Вагоноремонтники» быстро реализовали большинство: Владислав Селюк вколотил мяч в «девятку», тем самым сняв все вопросы о победителе. Однако последнее слово осталось за хозяевами площадки. Гол престижа на предпоследней минуте забил Владимир Пышков.