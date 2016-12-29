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Волейболистки «Прибужья» на своей площадке дважды уступили барановичскому «Атланту»

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Волейболистки «Прибужья» на своей площадке дважды уступили барановичскому «Атланту»

Волейболистки «Прибужья» на своей площадке дважды уступили барановичскому «Атланту» // Фото: www.prosport.km.ua

Брестские девушки уступили в двух встречах 6-го тура чемпионата страны по волейболу барановичскому «Атланту». После поражения «Прибужье» потеряло одну строку в таблице чемпионата, пропустив вперед соперниц.

Игры, прошедшие 24 и 25 декабря в «Виктории», носили принципиальный характер. Барановичские волейболистки являются прямыми конкурентками на попадание в четверку лучших команд страны, которые весной разыграют медали чемпионата.

В первый игровой день «Прибужье» в упорной борьбе уступило первый сет (27:29). Увы, в следующих партиях зацепиться за счет не получилось (19:25, 23:25). В воскресенье вновь из-за допущенных ошибок в начале партии «Прибужью» пришлось догонять соперниц, на что было потрачено много сил. И успех в итоге праздновал «Атлант» (26:28). Вторую партию гости взяли более уверенно (20:25). В следующем сете подопечные Натальи Мелянюк, отыгрываясь по ходу, сумели прибавить в самой концовке и победить (25:23). В четвертой партии шла равная борьба, но в ключевой момент удача улыбнулась приезжим волейболисткам, которые оставили за собой сет (17:25), а с ним и весь воскресный поединок.

Положение команд после 12 проведенных игр: 1. «Минчанка» (Минск) - 34 очка, 2. «Жемчужина Полесья» (Мозырь) - 26, 3. «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно) - 20, 4. «Атлант» (Барановичи) - 16, 5. «Прибужье» (Брест) - 12, 6. «Коммунальник-Могилев» - 0.

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