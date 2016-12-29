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Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017

Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017 // Фото: amatar.info

Заключительный тур группового этапа Elite League определил всех участников нокаут-раунда. Проходным минимумом в этом году стали 7 баллов.

Все игры в квартетах А, D и F завершились вничью, поэтому каких-то перестановок в группах не произошло. Но даже один приобретенный балл позволил некоторым командам пробиться в нокаут-раунд с третьих мест. В числе таких счастливчиков, набравших 7 очков, - «Канталь-Союз», «VTA-Ковердяки» и «Локомотив».

В самой интригующей «группе смерти» В, где на попадание в 1/8 финала претендовали сразу четыре коллектива, не обошлось без сенсации. «Элсат» в сумасшедшем по накалу страстей поединке против «лагунных» не только отыгрался с «-2», но и сумел в концовке благодаря двум голам в течение одной минуты вырвать победу, а вместе с ней и путевку в плей-офф со второго места. Но «БПК-Лагуне» хватило набранных ранее 7 очков для выхода из группы с третьего места. В другом поединке лидер квартета «Волга» одолела команду «Рома», отправив последнюю сохранять место в «Элитке» в плей-ауте.

«Рома» - «Волга»

«Рома» - «Волга»

«Брестводстрой» - «Сав. продукт»

«Брестводстрой» - «Сав. продукт»

«Гефест» - «Нива»

«Гефест» - «Нива»

Лидеры группы С, команды «Джофре» и «Сахарный завод», добились легких и крупных побед над своими менее мастеровитыми оппонентами. Рокировку мест могли совершить «Меркурий» с ковельским «Шансом-Авто» в группе Е, но в очной дуэли удачливее оказались «таможенники», сохранившие за собой первую строку.

«ДЖОФРЕ» - «БПН»

«ДЖОФРЕ» - «БПН»

«Мясокомбинат» - «Южный»

«Мясокомбинат» - «Южный»

«Меркурий» - «Шанс-авто»

«Меркурий» - «Шанс-авто»

 

Результаты матчей 6-го тура: ФК «Нива» - «Гефест» - 2:2 (1:1), PKS «Pogon» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:1); ФК «Волга» - «Рома» - 3:1 (2:0); «Элсат» - «БПК-Лагуна» - 4:3 (0:2); «Джофре» - «БПН-Задрата» - 8:2 (3:0), «Сахарный завод» - «Алвитолия» - 6:2 (3:1); «Брестводстрой» - «Савушкин продукт» - 3:3 (2:0), Amstel - «VTA-Ковердяки» - 3:3 (2:1); «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель) -2:1 (1:1), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише» - 3:4 (0:2); «Брестжилстрой» - «Локомотив» - 1:1 (0:1); «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник» - 1:1 (0:0).

 

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1.

Гефест

6

2

4

0

24-19

10

2.

ФК «Нива»

6

2

3

1

16-11

9

3.

Канталь-Союз

6

1

4

1

15-17

7

4.

PKS «Pogon»

6

0

3

3

16-25

3

 

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1.

ФК «Волга»

6

4

1

1

22-11

13

2.

Элсат

6

2

2

2

13-18

8

3.

БПК-Лагуна

6

2

1

3

12-13

7

4.

Рома

6

1

2

3

8-13

5

 

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1.

Джофре

6

6

0

0

36-12

18

2.

Сахарный завод

6

4

0

2

23-19

12

3.

Алвитолия

6

1

1

4

11-26

4

4.

БПН-Задрата

6

0

1

5

10-23

1

 

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1.

Amstel

6

3

2

1

16-6

11

2.

Брестводстрой

6

3

2

1

16-11

11

3.

VTA-Ковердяки

6

2

1

3

12-15

7

4.

Савушкин продукт

6

1

1

4

7-19

4

 

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1.

Меркурий

6

5

1

0

17-8

16

2.

Шанс-Авто (Ковель)

6

4

0

2

27-10

12

3.

Zenit-ПМК-21 (Пружаны)

6

1

1

4

9-22

4

4.

Сенаторс-Клише

6

1

0

5

9-22

3

 

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1.

Брестжилстрой

6

3

2

1

16-12

11

2.

Брестмясокомбинат

6

3

2

1

9-6

11

3.

Локомотив

6

2

1

3

14-11

7

4.

Южный-Дорожник

6

1

1

4

7-17

4

 

 

Участники стадии 1/8 финала Elite League:

«БПК-Лагуна» - «Гефест»

«Брестводстрой» - «Сахарный завод»

«VTA-Ковердяки» - ФК «Волга»

«Брестмясокомбинат» - «Меркурий»

«Джофре» - «Локомотив»

ФК «Нива» - «Элсат»

Amstel - «Канталь-Союз»

«Брестжилстрой» - «Шанс-Авто» (Ковель)

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