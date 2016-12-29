Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017

Все игры в квартетах А, D и F завершились вничью, поэтому каких-то перестановок в группах не произошло. Но даже один приобретенный балл позволил некоторым командам пробиться в нокаут-раунд с третьих мест. В числе таких счастливчиков, набравших 7 очков, - «Канталь-Союз», «VTA-Ковердяки» и «Локомотив».

В самой интригующей «группе смерти» В, где на попадание в 1/8 финала претендовали сразу четыре коллектива, не обошлось без сенсации. «Элсат» в сумасшедшем по накалу страстей поединке против «лагунных» не только отыгрался с «-2», но и сумел в концовке благодаря двум голам в течение одной минуты вырвать победу, а вместе с ней и путевку в плей-офф со второго места. Но «БПК-Лагуне» хватило набранных ранее 7 очков для выхода из группы с третьего места. В другом поединке лидер квартета «Волга» одолела команду «Рома», отправив последнюю сохранять место в «Элитке» в плей-ауте.

«Рома» - «Волга»

«Брестводстрой» - «Сав. продукт»

«Гефест» - «Нива»

Лидеры группы С, команды «Джофре» и «Сахарный завод», добились легких и крупных побед над своими менее мастеровитыми оппонентами. Рокировку мест могли совершить «Меркурий» с ковельским «Шансом-Авто» в группе Е, но в очной дуэли удачливее оказались «таможенники», сохранившие за собой первую строку.

«ДЖОФРЕ» - «БПН»

«Мясокомбинат» - «Южный»

«Меркурий» - «Шанс-авто»

Результаты матчей 6-го тура: ФК «Нива» - «Гефест» - 2:2 (1:1), PKS «Pogon» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:1); ФК «Волга» - «Рома» - 3:1 (2:0); «Элсат» - «БПК-Лагуна» - 4:3 (0:2); «Джофре» - «БПН-Задрата» - 8:2 (3:0), «Сахарный завод» - «Алвитолия» - 6:2 (3:1); «Брестводстрой» - «Савушкин продукт» - 3:3 (2:0), Amstel - «VTA-Ковердяки» - 3:3 (2:1); «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель) -2:1 (1:1), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише» - 3:4 (0:2); «Брестжилстрой» - «Локомотив» - 1:1 (0:1); «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник» - 1:1 (0:0).

Группа А И В Н П М О 1. Гефест 6 2 4 0 24-19 10 2. ФК «Нива» 6 2 3 1 16-11 9 3. Канталь-Союз 6 1 4 1 15-17 7 4. PKS «Pogon» 6 0 3 3 16-25 3

Группа В И В Н П М О 1. ФК «Волга» 6 4 1 1 22-11 13 2. Элсат 6 2 2 2 13-18 8 3. БПК-Лагуна 6 2 1 3 12-13 7 4. Рома 6 1 2 3 8-13 5

Группа С И В Н П М О 1. Джофре 6 6 0 0 36-12 18 2. Сахарный завод 6 4 0 2 23-19 12 3. Алвитолия 6 1 1 4 11-26 4 4. БПН-Задрата 6 0 1 5 10-23 1

Группа D И В Н П М О 1. Amstel 6 3 2 1 16-6 11 2. Брестводстрой 6 3 2 1 16-11 11 3. VTA-Ковердяки 6 2 1 3 12-15 7 4. Савушкин продукт 6 1 1 4 7-19 4

Группа Е И В Н П М О 1. Меркурий 6 5 1 0 17-8 16 2. Шанс-Авто (Ковель) 6 4 0 2 27-10 12 3. Zenit-ПМК-21 (Пружаны) 6 1 1 4 9-22 4 4. Сенаторс-Клише 6 1 0 5 9-22 3

Группа F И В Н П М О 1. Брестжилстрой 6 3 2 1 16-12 11 2. Брестмясокомбинат 6 3 2 1 9-6 11 3. Локомотив 6 2 1 3 14-11 7 4. Южный-Дорожник 6 1 1 4 7-17 4

Участники стадии 1/8 финала Elite League:

«БПК-Лагуна» - «Гефест»

«Брестводстрой» - «Сахарный завод»

«VTA-Ковердяки» - ФК «Волга»

«Брестмясокомбинат» - «Меркурий»

«Джофре» - «Локомотив»

ФК «Нива» - «Элсат»

Amstel - «Канталь-Союз»

«Брестжилстрой» - «Шанс-Авто» (Ковель)