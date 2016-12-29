Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017 // Фото: amatar.info
Заключительный тур группового этапа Elite League определил всех участников нокаут-раунда. Проходным минимумом в этом году стали 7 баллов.
Все игры в квартетах А, D и F завершились вничью, поэтому каких-то перестановок в группах не произошло. Но даже один приобретенный балл позволил некоторым командам пробиться в нокаут-раунд с третьих мест. В числе таких счастливчиков, набравших 7 очков, - «Канталь-Союз», «VTA-Ковердяки» и «Локомотив».
В самой интригующей «группе смерти» В, где на попадание в 1/8 финала претендовали сразу четыре коллектива, не обошлось без сенсации. «Элсат» в сумасшедшем по накалу страстей поединке против «лагунных» не только отыгрался с «-2», но и сумел в концовке благодаря двум голам в течение одной минуты вырвать победу, а вместе с ней и путевку в плей-офф со второго места. Но «БПК-Лагуне» хватило набранных ранее 7 очков для выхода из группы с третьего места. В другом поединке лидер квартета «Волга» одолела команду «Рома», отправив последнюю сохранять место в «Элитке» в плей-ауте.
Лидеры группы С, команды «Джофре» и «Сахарный завод», добились легких и крупных побед над своими менее мастеровитыми оппонентами. Рокировку мест могли совершить «Меркурий» с ковельским «Шансом-Авто» в группе Е, но в очной дуэли удачливее оказались «таможенники», сохранившие за собой первую строку.
Результаты матчей 6-го тура: ФК «Нива» - «Гефест» - 2:2 (1:1), PKS «Pogon» - «Канталь-Союз» - 2:2 (2:1); ФК «Волга» - «Рома» - 3:1 (2:0); «Элсат» - «БПК-Лагуна» - 4:3 (0:2); «Джофре» - «БПН-Задрата» - 8:2 (3:0), «Сахарный завод» - «Алвитолия» - 6:2 (3:1); «Брестводстрой» - «Савушкин продукт» - 3:3 (2:0), Amstel - «VTA-Ковердяки» - 3:3 (2:1); «Меркурий» - «Шанс-Авто» (Ковель) -2:1 (1:1), «Zenit-ПМК-21» (Пружаны) - «Сенаторс-Клише» - 3:4 (0:2); «Брестжилстрой» - «Локомотив» - 1:1 (0:1); «Брестмясокомбинат» - «Южный-Дорожник» - 1:1 (0:0).
|
Группа А
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Гефест
|
6
|
2
|
4
|
0
|
24-19
|
10
|
2.
|
ФК «Нива»
|
6
|
2
|
3
|
1
|
16-11
|
9
|
3.
|
Канталь-Союз
|
6
|
1
|
4
|
1
|
15-17
|
7
|
4.
|
PKS «Pogon»
|
6
|
0
|
3
|
3
|
16-25
|
3
|
Группа В
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
ФК «Волга»
|
6
|
4
|
1
|
1
|
22-11
|
13
|
2.
|
Элсат
|
6
|
2
|
2
|
2
|
13-18
|
8
|
3.
|
БПК-Лагуна
|
6
|
2
|
1
|
3
|
12-13
|
7
|
4.
|
Рома
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-13
|
5
|
Группа С
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Джофре
|
6
|
6
|
0
|
0
|
36-12
|
18
|
2.
|
Сахарный завод
|
6
|
4
|
0
|
2
|
23-19
|
12
|
3.
|
Алвитолия
|
6
|
1
|
1
|
4
|
11-26
|
4
|
4.
|
БПН-Задрата
|
6
|
0
|
1
|
5
|
10-23
|
1
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Amstel
|
6
|
3
|
2
|
1
|
16-6
|
11
|
2.
|
Брестводстрой
|
6
|
3
|
2
|
1
|
16-11
|
11
|
3.
|
VTA-Ковердяки
|
6
|
2
|
1
|
3
|
12-15
|
7
|
4.
|
Савушкин продукт
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-19
|
4
|
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Меркурий
|
6
|
5
|
1
|
0
|
17-8
|
16
|
2.
|
Шанс-Авто (Ковель)
|
6
|
4
|
0
|
2
|
27-10
|
12
|
3.
|
Zenit-ПМК-21 (Пружаны)
|
6
|
1
|
1
|
4
|
9-22
|
4
|
4.
|
Сенаторс-Клише
|
6
|
1
|
0
|
5
|
9-22
|
3
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Брестжилстрой
|
6
|
3
|
2
|
1
|
16-12
|
11
|
2.
|
Брестмясокомбинат
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-6
|
11
|
3.
|
Локомотив
|
6
|
2
|
1
|
3
|
14-11
|
7
|
4.
|
Южный-Дорожник
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-17
|
4
Участники стадии 1/8 финала Elite League:
«БПК-Лагуна» - «Гефест»
«Брестводстрой» - «Сахарный завод»
«VTA-Ковердяки» - ФК «Волга»
«Брестмясокомбинат» - «Меркурий»
«Джофре» - «Локомотив»
ФК «Нива» - «Элсат»
Amstel - «Канталь-Союз»
«Брестжилстрой» - «Шанс-Авто» (Ковель)
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