Более 40 тысяч жителей Брестчины приняли участие в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь

Более 40 тысяч жителей Брестчины приняли участие в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь // Фото: uvd.brest.gov.by

С 00.00 до 06.00 1 января на территории области прошли 449 праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года. По оценке милиции, в них приняли участие более 40 тыс. жителей региона.

«Каких-либо происшествий, преступлений, а также угроз общественной безопасности на территории Брестской области зарегистрировано не было», - сообщает пресс-служба УВД. По информации учреждений здравоохранения, не зафиксировано и обращений за медицинской помощью из-за неосторожного использования пиротехнических изделий.

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