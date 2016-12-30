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В Брестской области на 1 000 дошкольников приходится 613 мест в детских садах

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Людмила СЕЛЕХ

Меньше 70% детей дошкольного возраста посещают в области сады

Меньше 70% детей дошкольного возраста посещают в области сады // Фото: tut.by

В этом учебном году учреждения дошкольного образования посещают 69,4% детей соответствующего возраста.

Как сообщает областное статистическое управление, на 1 сентября 2016 года на Брестчине работали 583 сада, в которых числилось 61,9 тыс. воспитанников. Это на 1,1 тыс. (на 1,8%) больше, чем в прошлом году.

Что касается школьного образования, то на начало 2016/2017 учебного года в области насчитывалось 541 учреждение общего среднего образования, в которых учились 162,1 тыс. человек. Это на 0,9 тыс. (на 0,5%) больше, чем год назад.

Сеют разумное, доброе, вечное 18,8 тыс. учителей средних школ. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников: 11 - в городских школах, 6 - в сельских.

Базовое образование получили 15,1 тыс. учащихся 9-х классов. Аттестат об общем среднем образовании в 2016 году вручили 11 тыс. выпускникам школ.

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