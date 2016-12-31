Что изменится в Беларуси с 1 января?

Подорожает коммуналка. Больше всего вырастут в цене теплоэнергия и природный газ - на 17%. После повышения коммуналка для семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг увеличится на 10,98 рубля и в отопительный период составит 79,38 рубля.

Повысится пенсионный возраст. Пенсионный возраст в Беларуси увеличится на 6 месяцев и будет расти ежегодно на полгода, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет - для женщин.

Станет больше минимальная зарплата. С 1 января она подрастет на 25,58 рубля до 265 рублей.

Поднимется базовая величина. С января она будет равна 23 рублям вместо прежнего 21 рубля. Как результат - увеличатся и платежи, привязанные к базовой: штрафы, госпошлины, налог на тунеядство, проживание в общежитиях, в арендном жилье и т. д.

На полгода увеличится минимальный страховой стаж и составит 16 лет. Ежегодно минимальный страховой стаж будут повышать на 6 месяцев, пока он не достигнет 20 лет. Если страхового стажа не хватает, человек может рассчитывать лишь на социальную пенсию (подробнее читайте на стр. 7).

Выйдут из обращения «старые» деньги. Купюрами образца 2000 года больше нельзя будет рассчитаться. В течение 3 лет их можно будет обменять во всех банках, а с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года - только в Нацбанке. При обмене суммы в размере 1 000 базовых величин и более понадобится паспорт.

Белорусы перестанут платить за пребывание в пограничной зоне. С 1 января при посещении режимной территории необходимо будет иметь при себе лишь документ, удостоверяющий личность: паспорт или вид на жительство.

Жениться можно будет и на дому. Регистрацию брака можно будет провести по индивидуальному сценарию с использованием различных элементов и атрибутов вне загса. Это можно сделать в учреждении культуры, в историческом и памятном месте, в больнице, дома и т. д.

Изменятся единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз. За выдачу индивидуальной визы независимо от количества въездов консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы - 10 евро с человека. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

Налоговые вычеты по НДС будут приниматься только на основании электронных счетов-фактур. Отсутствие электронного документа не позволит покупателю принять к вычету предъявленную сумму НДС. Первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС применяться не будут. Для защиты интересов добросовестных плательщиков в следующем году к плательщикам, которые не будут выставлять (направлять) ЭСЧФ, могут быть применены меры административного взыскания.

Безработных начнут считать по-новому. С 1 января статистика будет учитывать не только официально зарегистрированных безработных, но и желающих подработать студентов и пенсионеров, волонтеров. Появятся критерии оценки достойного труда. Эксперты прогнозируют, что в 2017 году цифры официальной безработицы могут существенно увеличиться.

Услуги по трудоустройству смогут оказывать только включенные в реестр агентства. Создание государственного информационного ресурса «Реестр агентств по трудоустройству Республики Беларусь» поручено Министерству труда и соцзащиты.

БелЖД упростит провоз домашних животных в международном сообщении. Нововведение коснется пассажиров, чей питомец (собака, кошка, птица) помещен в специальную тару, размер которой по сумме длина-ширина-высота не превышает 200 см. В этом случае пассажиру не требуется выкупать все места в купе, как было ранее. Дополнительная плата за провоз животных в данном случае также взиматься не будет.

Изменятся ставки налога для владельцев собак. Теперь они не будут привязаны к размеру животных. За всех собак старше трех месяцев их хозяевам надо будет платить одинаковый налог - не более 0,3 базовой величины в квартал. За любимцев особо опасных пород - 1,5 базовой величины в квартал (0,5 базовой величины в месяц). Конкретные ставки налога устанавливают местные власти.

В магазинах будут указывать цены за литр и килограмм. Чтобы потребителю было легче сравнивать цены на товары непосредственно в местах их продажи, Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует субъектам торговли писать дополнительную цену товара. Для продуктов, номинальное количество которых не превышает 250 г (мл) включительно, необходимо приводить цену единицы товара за 100 г (мл); для остальных - за 1 кг (л).

Алкоголь и сигареты в Duty Free подорожают. Дело в том, что в странах Евросоюза прекращает действовать налоговая льгота на подакцизные товары, которые приобретаются туристами в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в сухопутных пунктах пропуска.

Подорожают некоторые сигареты. Цены вырастут на продукцию двух компаний: «Табак-инвест» и «Беларусьторг». В зависимости от марки сигарет, подорожание составит 3, 5 и 20 копеек.

Повысится налог на все услуги электросвязи. С января все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%. Сейчас эта ставка применяется только в отношении услуг, оказываемых абонентам сотовой связи и интернет-пользователям.

Изменятся требования к содержимому автоаптечек. В них теперь должно быть меньше таблеток, но больше перевязочных средств.