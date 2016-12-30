Перемен к лучшему желает читателям «БГ» в новом году пущанский Дед Мороз
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Перемен к лучшему желает читателям «БГ» в новом году пущанский Дед Мороз // Фото: Оксана БРОВАЧ
Уходящий год был непростым, но в жизни всегда находится место и печальным, и радостным событиям, считает главный Дед Мороз страны. В Новый год он планирует умеренный снег и признается, что больше всего ценит нематериальные просьбы.
- Много ли в этом году было гостей в резиденции Деда Мороза?
- Цифры не главное. Главное, что посетителей в этом году не только не стало меньше, а еще и прибавилось! Ведь все они - мои верные друзья. Потерять друзей очень легко, найти - очень трудно, и я очень дорожу дружбой с каждым своим гостем и прошу всех, кто ко мне приезжает, чувствовать себя как дома!
- Какие посетители запомнились в этом году?
- Я не могу выделить никого из своих гостей, все мальчики и девочки, большие и маленькие, для меня равны. Ко всем, кто верит в мою сказочную силу, я отношусь беспристрастно, ибо все они ждут от меня визита в своей дом в новогоднюю ночь.
- Дед Мороз читает письма, которые ему присылают? Какие самые интересные просьбы? О чем просят дети и взрослые?
- Дед Мороз читает письма лично. Все до одного. Ответы готовлю не всем, некоторые послания отдаю в руки свои помощников. Со всем потоком корреспонденции даже мне справиться не под силу. Однако есть письма, ответы на которые я не могу доверить никому, только своему сердцу. Как я их отбираю? Сердцем чувствую душу того, кто писал - настолько теплыми бывают письма. Я больше всего ценю просьбы нематериального плана: как помирить ссорящихся маму и папу, как помочь излечить недуг, подсказать что-то в непростой ситуации, помочь посмотреть на мир чистым, свободным от быта взглядом - вот те чудеса, творить которые мне более по нраву. Но это лишь мои личные предпочтения. Заслуженная просьба ребенка - для Деда Мороза закон непреложный.
- Каким выдался для Деда Мороза уходящий год? Какие события особенно порадовали, какие огорчили?
- Уходящий год был для меня так же непрост, как и для вас, мои дорогие друзья. Я себя чувствую вашей частичкой, и мне близко и понятно все, что вас волнует и тревожит. Год был насыщенным событиями и радостными, и грустными, но так устроен белый свет. День сменяет ночь, смех сменяет слезы. Я стараюсь прожить каждый день так, чтобы тех, кто улыбнулся, вокруг было бы гораздо больше, нежели тех, кто огорчился.
- Обычно люди делятся с Дедом Морозом новогодними желаниями. А какое желание у самого Дедушки?
- Все желания в моем поместье я разрешаю загадывать только про себя, ибо наши мысли читают только светлые волшебники. Потому от высказывания собственного желания вслух воздержусь, ибо очень рассчитываю на то, что оно обязательно исполнится!
- Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы новогоднее желание сбылось? И можно ли два желания загадывать?
- Желаний можно загадывать сколько угодно. У меня в поместье, к примеру, их можно сразу сотню загадать. Но чтобы они исполнились, путешествовать по сказке нужно с легким, открытым сердцем, оставив «за сказкой» свои проблемы, хлопоты, печали, тревоги. Только так, почувствовав себя ребенком, можно загадать желание правильно. (В конце концов, волшебство Деда Мороза перекликается с частной теорией квантовой механики… То есть имеет научные корни!)
- Снег на Новый год планируете?
- Относительно погодных перипетий вопрос уместнее задавать моей семье - супруге Матушке Зиме и дочерям. Скрывать, что мы в семейном кругу обсуждали новогоднюю ночь, не стану. Договорились - умеренно, для придания новогодней атмосферы, припорошим и подморозим. Катания с гор обещать не стану (все же Гольфстрим двигать - штука опасная), но будет празднично.
- Пожелание Деда Мороза читателям «Брестской газеты».
- Читателям «Брестской газеты» желаю хорошего новогоднего настроения, тепла и мира в душе. Пусть все печали, тревоги и неприятности ваши семьи обойдут далеко стороной и наступающий 2017 год запомнится вам приятными переменами к лучшему!
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