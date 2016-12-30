Перемен к лучшему желает читателям «БГ» в новом году пущанский Дед Мороз

Уходящий год был непростым, но в жизни всегда находится место и печальным, и радостным событиям, считает главный Дед Мороз страны. В Новый год он планирует умеренный снег и признается, что больше всего ценит нематериальные просьбы.

- Много ли в этом году было гостей в резиденции Деда Мороза?

- Цифры не главное. Главное, что посетителей в этом году не только не стало меньше, а еще и прибавилось! Ведь все они - мои верные друзья. Потерять друзей очень легко, найти - очень трудно, и я очень дорожу дружбой с каждым своим гостем и прошу всех, кто ко мне приезжает, чувствовать себя как дома!

- Какие посетители запомнились в этом году?

- Я не могу выделить никого из своих гостей, все мальчики и девочки, большие и маленькие, для меня равны. Ко всем, кто верит в мою сказочную силу, я отношусь беспристрастно, ибо все они ждут от меня визита в своей дом в новогоднюю ночь.

- Дед Мороз читает письма, которые ему присылают? Какие самые интересные просьбы? О чем просят дети и взрослые?

- Дед Мороз читает письма лично. Все до одного. Ответы готовлю не всем, некоторые послания отдаю в руки свои помощников. Со всем потоком корреспонденции даже мне справиться не под силу. Однако есть письма, ответы на которые я не могу доверить никому, только своему сердцу. Как я их отбираю? Сердцем чувствую душу того, кто писал - настолько теплыми бывают письма. Я больше всего ценю просьбы нематериального плана: как помирить ссорящихся маму и папу, как помочь излечить недуг, подсказать что-то в непростой ситуации, помочь посмотреть на мир чистым, свободным от быта взглядом - вот те чудеса, творить которые мне более по нраву. Но это лишь мои личные предпочтения. Заслуженная просьба ребенка - для Деда Мороза закон непреложный.

Деду Морозу присылают письма не только со своими новогодними желаниями, но и с рисунками. Фото: Татьяна БОНДАРЬ

- Каким выдался для Деда Мороза уходящий год? Какие события особенно порадовали, какие огорчили?

- Уходящий год был для меня так же непрост, как и для вас, мои дорогие друзья. Я себя чувствую вашей частичкой, и мне близко и понятно все, что вас волнует и тревожит. Год был насыщенным событиями и радостными, и грустными, но так устроен белый свет. День сменяет ночь, смех сменяет слезы. Я стараюсь прожить каждый день так, чтобы тех, кто улыбнулся, вокруг было бы гораздо больше, нежели тех, кто огорчился.

- Обычно люди делятся с Дедом Морозом новогодними желаниями. А какое желание у самого Дедушки?

- Все желания в моем поместье я разрешаю загадывать только про себя, ибо наши мысли читают только светлые волшебники. Потому от высказывания собственного желания вслух воздержусь, ибо очень рассчитываю на то, что оно обязательно исполнится!

Дед Мороз со Снегурочкой рады всем гостям. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы новогоднее желание сбылось? И можно ли два желания загадывать?

- Желаний можно загадывать сколько угодно. У меня в поместье, к примеру, их можно сразу сотню загадать. Но чтобы они исполнились, путешествовать по сказке нужно с легким, открытым сердцем, оставив «за сказкой» свои проблемы, хлопоты, печали, тревоги. Только так, почувствовав себя ребенком, можно загадать желание правильно. (В конце концов, волшебство Деда Мороза перекликается с частной теорией квантовой механики… То есть имеет научные корни!)

Гостей своего поместья Дедушка угощает конфетами. Фото: Татьяна БОНДАРЬ

- Снег на Новый год планируете?

- Относительно погодных перипетий вопрос уместнее задавать моей семье - супруге Матушке Зиме и дочерям. Скрывать, что мы в семейном кругу обсуждали новогоднюю ночь, не стану. Договорились - умеренно, для придания новогодней атмосферы, припорошим и подморозим. Катания с гор обещать не стану (все же Гольфстрим двигать - штука опасная), но будет празднично.

- Пожелание Деда Мороза читателям «Брестской газеты».

- Читателям «Брестской газеты» желаю хорошего новогоднего настроения, тепла и мира в душе. Пусть все печали, тревоги и неприятности ваши семьи обойдут далеко стороной и наступающий 2017 год запомнится вам приятными переменами к лучшему!

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