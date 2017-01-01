Топ-10 нелепых происшествий 2016 года по версии «Брестской газеты»

В прошлом году «БГ» рассказывала о десяти самых интересных и бестолковых происшествиях и преступлениях. Мы решили продолжить традицию и подготовили список нелепостей - 2016.

1. Золото мы отдаем минчанину, который спрятался в туалете автобуса, чтобы пересечь границу. Пограничники обнаружили нарушителя в пункте пропуска «Мокраны» 12 декабря. Оказалось, что 32-летний житель столицы двумя днями ранее вез туристов на автобусе в Буковель. В районе Львова они попали в ДТП, и пассажиров стали распределять по другим транспортным средствам. Минчанину нужно было срочно вернуться домой. В спешке пересев на попутку, он забыл про оставленный в аварийном автобусе паспорт.

2. На второе место мы поставили неудачливого бесправника. Житель Дрогичина вечером 21 октября подъехал на «Ауди» к дежурившим на трассе сотрудникам ГАИ, чтобы спросить дорогу на Домачево. Выйдя из авто, он не поставил его на «паркинг». Машина тронулась с места и врезалась в служебный «Опель». К тому же оказалось, что водитель лишен прав за «пьяную» езду.

3. А третий тост, как говорится, за любовь, которая порой толкает на преступления. Житель Дании предложил своей девушке, с которой познакомился в интернете, переехать к нему. Он подготовил для нее чужой паспорт, по которому россиянка проходила оформление на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» 16 октября. И ее, и организатора аферы задержали.

4. Четвертое место мы отдали угонщику, который в октябре пытался уехать на маршрутке с кобринскоого автовокзала. Пока водитель «Мерседеса» оформлял документы, 41-летний пассажир пересел на его место и завел оставленным в замке зажигания ключом двигатель. Находившиеся в маршрутке люди не растерялись и остановили угонщика, который, кстати, не был пьяным.

5. А вот трое брестчан танцевали на крыше и капоте двигавшегося «БМВ», будучи нетрезвыми. Инспекторы остановили авто с открытой «танцплощадкой» 21 апреля на Дзержинского. Нарушителями оказались парни 25 и 22 лет и 21-летняя девушка. Их и 24-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Сообщили о «дискотеке» на авто в ГАИ очевидцы.

6. Пока все влюбленные отмечали 14 февраля, в Каменецком районе два россиянина и белорус искали рога. Отец и сын отправились на режимную территорию, чтобы приобрести у местных жителей рога животных. О том, что для въезда и нахождения в этом районе необходимы дополнительные пропуска, они якобы не знали. У белоруса отсутствовал даже паспорт.

7. Многодетная мама из Столина пыталась наладить жизнь, окрутив вокруг пальца шестерых мужчин. Замужняя «невеста» по интернету и телефону убеждала «женихов» помочь ей материально. За 4 года она обманом завладела деньгами и иным имуществом на сумму свыше 24 тысяч рублей. Каждому из потерпевших женщина обещала выйти за него замуж.

8. Отличилась и жительница Бреста в ночь с 8 на 9 марта. Подъехав к ночному клубу, водитель такси предупредил пассажирку не открывать дверь. Но нетрезвая девушка ослушалась, тем самым повредила правую сторону и зеркало проезжавшего мимо «Форда». Таксист вызвал ГАИ, а «вредительницу» запер в авто. Прибывшие инспекторы освободили «заложницу», но она повела себя неадекватно, хотела сбежать и даже пыталась выбить ногами стекло в патрульной машине.

9. Неадекватных пешеходов мы поставили на предпоследнее место. Дышащего в пакет молодого человека, который метался по дороге, в том числе на красный, инспекторы заметили около часа ночи 19 ноября на ул. Октябрьской Революции в Бресте. А днем ранее в Брестском районе 54-летний брестчанин и вовсе полз на четвереньках по «олимпийке». Как оказалось, мужчина находился в розыске.

10. Замыкают наш список воры из Столинского района, которые 26 июня украли из машины жительницы Ольшан более 300 кг огурцов. Один из похитителей, ранее уже судимый за кражу, спустя три недели пришел в милицию с повинной. Он признался, что вместе с односельчанином 3 июня из незапертого «Форда Транзит», стоявшего во дворе дома, похитил 320 кг огурцов.