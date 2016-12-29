В Бресте «Дорогу к сердцу» проложил благотворительный новогодний утренник
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Ирина ШАТИЛО
В Бресте «Дорогу к сердцу» проложил благотворительный новогодний утренник // Фото: Ирина ШАТИЛО
Спектакль «Тайны новогодней звезды» собрал в областном общественно-культурном центре маленьких брестчан из неблагополучных семей, воспитанников социального приюта из Каменецкого района, который находится под патронатом УВД, и детей-инвалидов.
Социальную акцию «Дорога к сердцу» уже много лет организовывает управление внутренних дел Брестского облисполкома. «Первое время я ходила сюда со своим онкологически больным ребенком. Мы тогда были в объединении «Дети в беде» и знали, что здесь делается такое доброе дело. Ну а потом, когда мне уже пришлось самой учредить объединение, я, конечно же, пришла попроситься на благотворительную елку. И вот уже четыре года нас приглашают на эти чудесные спектакли», - рассказала Елена Приходько, председатель общественного объединения «Сердце - детям».
После представления ребят ждала дискотека у пышно украшенной елки. Маленькие гости получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки.
После спектакля сотрудники Ленинского и Московского РОВД отправились в специальный рейд по неблагополучным семьям. На территории Брестской области проживают более 3 600 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из них в Бресте - около 400.
«Мы хотим, чтобы новогодний праздник пришел ко всем, чтобы никто не остался без внимания, - отметил старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД майор милиции Андрей Кобятко. - Конечно, за один день всех мы не посетим, но эта работа началась еще раньше, и до Нового года мы, безусловно, приедем в гости ко всем с нашими подарками».
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте