Кого называют человеком и событием года в мире?

Ежегодно топовые СМИ и различные организации по всему миру выбирают человека года // Фото: Seaicons

Ежегодно топовые СМИ и различные организации по всему миру выбирают человека года. 2016-й не стал исключением. Среди лидеров в этом году оказались избранный американский президент, глава Российской Федерации и премьер-министр Индии.

Так, по версии американского журнала Time человеком года стал Дональд Трамп. При этом издание назвало его «избранным президентом разъединенных штатов Америки» и отметило, что не смогло определить, было в его деятельности больше положительного или отрицательного влияния на мир. В 2015-м первая строчка рейтинга была за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На звание «Человек года - 2016» по версии Time претендовали 11 политиков, ученых, бизнесменов, спортсменов, общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса. Среди них президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, проигравшая выборы главы государства в США Хиллари Клинтон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также основатель Facebook Марк Цукерберг, певица Бейонсе и группа людей, раскрывших информацию об отравленной воде в американском городе Флинт.

Ранее журнал объявил человека года по версии своих читателей. Им стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вторую строчку поделили президент США Барак Обама, его преемник на этом посту Дональд Трамп и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. На третьей позиции оказался президент России Владимир Путин.

Известный деловой журнал Forbes также опубликовал свой рейтинг. Самым влиятельным человеком 2016 года он назвал Владимира Путина, который возглавляет их список уже четвертый год подряд. «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», - пишет Forbes.

Вслед за президентом РФ расположился Дональд Трамп. На третьей строчке - канцлер Германии Ангела Меркель, на четвертой - председатель КНР Си Цзиньпин. Замыкает пятерку влиятельных людей уходящего года папа римский Франциск.

Самым важным событием 2016 года американцы назвали избрание Трампа. За этот пункт проголосовали три четверти респондентов, сообщает информагентство Associated Press. Также 63% жителей США считают наиболее важными произошедшие в 2016 году теракты в разных странах мира, а 43% - распространение вируса Зика.

А вот более 40% россиян назвали самыми запомнившимися событиями уходящего года кризис и рост цен. Каждый пятый россиянин отметил продолжающуюся военную операцию в Сирии и допинговый скандал. Отвечая на вопрос о самых главных событиях года в мире, более трети (36%) жителей России также назвали избрание Дональда Трампа новым американским президентом, еще 30% - борьбу с «Исламским государством».

К слову, в прошлогоднем опросе «БГ» брестчане называли человеком года Владимира Путина. Кроме президента России, интервьюируемые упоминали Александра Лукашенко и Дарью Домрачеву.

Среди событий 2015 года жители Бреста отмечали конфликты в Украине и Сирии, выборы президента Беларуси и новые указы главы государства.