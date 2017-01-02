Герои публикаций «Брестской газеты» о 2016 годе

«БГ» поинтересовалась у известных брестчан, которые не единожды появлялись на наших страницах, чем им запомнился 2016-й, чего они ждут от наступающего года и что могут пожелать стране, городу и его жителям // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА

В конце декабря принято подводить итоги и составлять планы на грядущий год. «БГ» поинтересовалась у известных брестчан, которые не единожды появлялись на наших страницах, чем им запомнился 2016-й, чего они ждут от наступающего года и что могут пожелать стране, городу и его жителям.

Игорь Масловский, председатель БСДП (Грамада):

- Парламентские выборы, деноминация, налаживание отношений с Европейским союзом. Областная организация БСДП выдвигала 11 кандидатов в депутаты. При относительной свободе в проведении агитационной кампании подсчет голосов остался непрозрачным и не открытым. Поэтому в итоговым списке мы увидели только провластных депутатов. Теперь вся ответственность на них.

Год, а вернее власти огорчили тем, что уровень жизни брестчан, как и большинства жителей страны, продолжил снижаться. Количество рабочих мест уменьшилось, в то же самое время вступил в действие декрет №3 (налог на тунеядство - прим. авт.). Тысячи людей получили «письма счастья» из налоговой инспекции или еще получат. Не представляю, откуда безработному брать деньги.

В рамках кампании «За наш город» мы помогали жителям города и области в решении местных проблем. Оказывали консультации, собирали подписи, писали обращения, распространяли информацию. Имеем ряд положительных результатов. Например, на наше коллективное обращение, поддержанное 2 000 брестчан, получили ответ, что к 2020 году в Бресте будет построено 5 новых учреждений образования. Мы благодарны брестчанам за такие солидарные действия. Всего в области нами было собрано более 8 000 подписей за решение региональных проблем.

Думаю, для каждого новый год символизирует что-то новое, положительное. Поэтому ждем перемен к лучшему. Мы будем не только ждать, но и сами делать все возможное для защиты политических и социально-экономических прав граждан. Мы будем помогать решать проблемы простым гражданам. Мы будем отстаивать принципы равенства и справедливости. Мы будем надеяться, что и для властей это должно стать приоритетом.

Стране хочу пожелать устойчивого развития, мирных эволюционных перемен, сохранения и уважения прав ее граждан. Жителям нашего города, читателям газеты желаю успехов и благополучия! Пусть у каждого будет свое личное счастье. Пусть вера в справедливость никогда вас не оставляет, помогая с легкостью преодолевать препятствия! Пусть отношения с коллегами, близкими, родными и любимыми приносят наслаждение и хорошее настроение! Будьте счастливы в новом году!

Александр Кульбака, начальник пресс-службы БГК имени Мешкова:

- Год запомнился выступлением клуба в Лиге чемпионов. Самое яркое воспоминание - это победы. Также с маркетинговой стороны клуб «выстрелил». Были организованы билетные программы, проводилось множество конкурсов и предматчевых мероприятий. Было много чего запоминающегося.

В наступающем году хотим не снижать планку. В 2017-м в Лиге чемпионов должны выходить в плей-офф минимум с 5-го места. Побороться в 1/8 финала. Выиграть чемпионат Беларуси и Кубок Беларуси. Для нас это первостепенные задачи. И в SEHA-лиге занять достойное место. Выйти в «финал четырех» и постараться выиграть его.

Желаю оптимизма, хорошего настроения. Любить Брест, болеть за БГК!

Мария Редько, художница:

- 2016-й запомнился своей стремительной, молниеносной насыщенностью позитивных событий, урожайный год в очень многих сферах для меня. Я собрала невероятно вкусные и зрелые плоды, семена которых были посеяны много лет назад, мой усердный труд был вознагражден. Ничего не огорчило, потому что я смотрела на происходящие со мной события сверху и в перспективе.

В наступающем году планирую осуществить несколько судьбоносных для меня проектов, еще больше раскрывать себя новому и расширять свою географию.

Хочу от всего сердца поздравить мой любимый город с Рождеством и наступающим Новым годом! Хочу пожелать дорогим брестчанам, чтобы среди повседневных забот у них всегда находилось несколько мгновений посмотреть на звездное небо. Чтобы в их сознании всегда оставался кусочек внимания для того, чтобы заметить что-то доброе и красивое рядом! Желаю, чтобы они продолжали удивляться, чтобы от восторга сводило дыхание, а от потока потрясающих идей они не могли заснуть! Желаю постоянно развиваться, учиться новому, не останавливаться и принимать свои ошибки как важные шаги к ним лучшим! И главное, желаю быть внимательнее к своим близким, поддерживать и сопереживать им!

Елена Кохович, куратор проектов АРР «Дзедзіч»:

- Самое главное, что мы сделали в этом году, - это образовательный курс в деревне Залесье. Мы и раньше проводили там мероприятия, но они не были связаны с образованием.

Запомнились социально-политические новости, связанные с миграцией, терактами. В Бресте тоже появились беженцы, и реакция на них была неоднозначная. Мне кажется, это событие повлияло на город.

2016-й был Годом культуры. Год неоднозначный. Были положительные события в области неформальной культуры, появились и развиваются фестивали, новый стрит-арт, паблик-арт. Но хотелось бы в Год культуры вовлечения государства, финансирования.

На мой взгляд, интересным событием для города стал фестиваль «Облака свежего молока». Очень важно, что он проходил не в центре, а в спальном районе. Такой фестиваль - отличная альтернатива официальным, торжественным мероприятиям.

От следующего года жду много возможностей. Хотелось бы, чтобы наше экономическое положение улучшилось, но, боюсь, такое вряд ли случится. Хочется и большей открытости брестчан новому. Чтобы они сами пытались изменить город к лучшему.

В Беларуси сделаны первые шаги, чтобы можно было к нам въехать без визы. Мне хотелось бы, чтобы Брест тоже был занесен на эту карту и к нам приезжало как можно больше туристов, чтобы мы создавали атмосферу уютного, активного города.

Светлана Вяль, директор Детской школы изобразительных искусств города Бреста:

- В 2016 году мы отметили 40-летие школы, поэтому весь год был связан с этой датой. Мы выпустили юбилейный каталог, сделали большую выставку в выставочном зале. Представили более 120 работ.

Начали проект, посвященный 1000-летию Бреста. Он будет состоять из многих отдельных мероприятий. Летом прошел графический пленэр учеников и учителей, посвященный юбилею города. В конце января мы планируем подготовить выставку графических работ, ориентировочно в малом зале выставочного зала. В мае будет большая выставка дипломных работ. Также в этом месяце планируем сделать интересную учительскую выставку в «Эрмитаже». Тема - птицы.

В уходящем году один из учителей, Геннадий Вяль, стал членом Белорусского союза художников.

Трудно сказать, что не обрадовало. Нельзя сказать, что у нас много проблем. Мы работаем, проводим много мероприятий, выставляемся.

Брестчанам пожелаю радоваться жизни, насколько это возможно. Главное, чтобы было меньше болезней и больше радости.

Игорь Барановский, выпускающий редактор газеты «Царква»:

- У гэтым годзе мяне асабіста, як і многіх беларускіх грэка-католікаў, парадавала пабудова і асвячэнне ў Лондане першай драўлянай царквы (царквы Святога Кірылы Тураўскага і Усіх святых заступнікаў беларускага народа - прим. авт.). Гэта ўнікальны беларускі праект, які прысвяцілі памяці ахвяраў Чарнобыля. Мне вельмі прыемна, што ініцыятарам пабудовы стаў выхадзец з Берасцейшчыны айцец Сяргей Стасевіч.

Сёлета ў Берасці ўпрыгожылі душпастарскі цэнтр працамі каваля Аляксандра Чумакова, асвяцілі каплічку з мастацкім крыжом. Думаю, гэта здабытак не толькі для царквы, але і для горада, новае прыгожае месца і духоўны цэнтр.

Вельмі прыемна, што развіваліся прыватныя ініцыятывы грамадзян, з’явіліся розныя цікавыя беларускія імпрэзы. Курсы «Мова нанова» збіралі шмат людзей. Радуе, што людзі цягнуцца да сваёй культуры, традыцый. Гэта добрыя перспектывы для беларускай культуры на будучыню.

Пакінула сумны фон тое, што год быў моцна абазначаны інфармацыйнымі войнамі, хакерскімі скандаламі. Яны ставяць звычайнага чалавека ў сітуацыі, калі ім маніпулююць. Вайна ў Сірыі, мноства тэрактаў у Еўропе прымусілі задумацца, што невялікая купка апантаных людзей, якая дарвалася да зброі, да нейкіх рычагоў кіравання, можа паставіць усю цывілізацыю пад пагрозу знішчэння.

У Берасці з’явіліся ўцекачы ў Еўропу. Трошачкі засмуціла, як берасцейцы да іх ставяцца, нежаданне зразумець гэтых людзей, хоць гэта, можа, і складана.

Сярод знакавых падзей для Берасця я б назваў выхад кнігі «Брэст. Лета 1941 г.», якую падрыхтаваў нямецкі даследчык Крысціян Ганцэр сумесна з нашымі берасцейскімі навукоўцамі. Я лічу, што гэтая кніга - прарыў у даследванні першых дзей вайны.

Хочацца пажадаць, каб наша будучыня ў Беларусі была беларускай. Каб берасцейцы, задумаўшыся над тым, які крохкі Сусвет, думалі не пра нянавісць, а пра тое, як зразумець і палюбіць бліжняга свайго. Ад Беларусі я б чакаў разумення, што мы жывем паміж Захадам і Усходам. І плыні праеўрапейскія і прарасейскія не павінны разарваць нашу краіну. Магчыма, наша місія будзе ў яднанні Захада і Усхода.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома:

- У нас очень много было хороших моментов в течение года. В первую очередь, конечно же, порадовало то, что удалось снизить количество ДТП по сравнению с прошлым годом. Погибших на дороге было меньше, это не может не радовать. Если мы хоть одну жизнь сохранили в течение года, значит работали не зря.

2016 год для Госавтоинспекции был знаковым: службе исполнилось 80 лет. Запомнилось полное изменение в организации дорожного движения, в частности, по Бресту на 50% сократилось количество мелких ДТП. Это не только наша заслуга, но и заслуга СМИ, а также участников дорожного движения. Жду в следующем году добра, мирного неба над головой. Хотелось бы, чтобы с каждым днем было как можно меньше аварий - это самое главное. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, исполнения всего того заветного, что мы будем загадывать в новогоднюю ночь. Чтоб родные и близкие были живы. И пожелание как от сотрудника Госавтоинспекции - безаварийных дорог и надежного попутчика рядом.