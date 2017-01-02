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Правозащитники считают противозаконным повышение страхового стажа для трудовой пенсии

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алла ВЕРСТОВА

В Беларуси за два года минимальный трудовой стаж с обязательной уплатой страховых взносов для начисления трудовой пенсии увеличился с 5 до 15,5 лет

В Беларуси за два года минимальный трудовой стаж с обязательной уплатой страховых взносов для начисления трудовой пенсии увеличился с 5 до 15,5 лет // Фото: www.vedomosti.md

В Беларуси за два года минимальный трудовой стаж с обязательной уплатой страховых взносов для начисления трудовой пенсии увеличился с 5 до 15,5 лет. По этой причине многие утратили право на трудовую пенсию.












Пенсионеры живут слишком долго?

Решение о повышении минимального страхового стажа до 20 лет продиктовано демографическими изменениями: старением населения, увеличением общей продолжительности жизни и, соответственно, периода получения пенсии, пояснил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения. По его словам, в будущем белорусов ожидают очередные его корректировки.

Сегодня обязательным условием для получения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет является наличие стажа работы с уплатой страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения РБ. При выходе на пенсию в 2016 году требовался страховой стаж не менее 15,5 лет. С 1 января 2017 года его планка будет ежегодно подниматься на 6 месяцев, достигнув к 2025 году 20 лет. В 2017 минимальный страховой стаж составит 16 лет, в 2018-м - 16,5 лет, в 2019-м - 17 лет и т. д.

В Беларуси средняя продолжительность жизни женщин - 78 лет, а мужчин - 66.

Многие периоды в страховой стаж не засчитываются, к примеру, время ухода за инвалидом I группы. Если человек не работал, осуществляя уход за больным родственником, и его страховой стаж при достижении пенсионного возраста оказался ниже минимального в 15 лет и 6 месяцев, то на трудовую пенсию он претендовать не может. В таком случае положена лишь социальная пенсия: женщинам - с 60 лет, мужчинам - с 65.

Замминистра сослался на то, что в экономически развитых странах требования к стажу куда жестче. Например, для получения полной пенсии в Чехии требуется иметь 30 лет стажа с уплатой взносов, во Франции - более 41 года, в Бельгии - 45 лет.

По мнению начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Натальи Мурашкевич, требования по размеру страхового стажа вполне посильные. Экономически и социально его увеличение обосновано тем, что трудовая пенсия выплачивается гражданам длительный период - в среднем более 20 лет, а женщинам - около 26.

На вопрос, почему периоды ухода за детьми и учебы перестали включаться в страховой стаж для пенсии, представители Минтруда ответили, что они как учитывались, так и учитываются и влияют на ее размер. Но так как в эти и некоторые другие периоды общественно полезной деятельности уплата взносов не производилась, то и в страховой стаж они не засчитываются.

Невключение в страховой стаж службы в армии Валерий Ковальков объяснил тем, что военнослужащие государственным социальным страхованием никогда не охватывались. Дескать, оно распространяется только на наемных работников. К тому же, пенсионное обеспечение военнослужащих осуществляется в рамках отдельной профессиональной пенсионной системы.

 

Противозаконно и антиконституционно

Юрист республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) Тамара Сидоренко считает, что в своих ответах представители Минтруда и соцзащиты оказались не в состоянии что-либо объяснить ни с точки зрения законодательства, ни просто по-человечески.

«Они твердят, что эти периоды входят в общий трудовой стаж, - сказала она. - А что теперь общий стаж без страхового?! Нет достаточного страхового стажа - нет трудовой пенсии».

Она сообщила, что в связи с участившимися случаями отказа в назначении пенсии по возрасту на общих основаниях БХК направлено обращение в Палату представителей. В нем предлагается устранить несоответствие норм указов Конституции, международному пакту об экономических, социальных, культурных правах, а также законам, регулирующим пенсионное обеспечение.

«Действие новых нормативно-правовых актов распространено на правоотношения, которые формировались задолго до их принятия, - пояснила Тамара Сидоренко. - Людей задним числом лишают заработанной ими пенсии. Государство, резко повысив страховой стаж, поступило со своими гражданами крайне несправедливо и непродуманно. Это ничем нельзя объяснить, даже каким-то сложным экономическим положением».

5 лет страхового стажа для назначения досрочных пенсий по возрасту требуется родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим 5 и более детей; инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам.

По ее словам, меры государственного регулирования в сфере пенсионного обеспечения содержат многочисленные нарушения конституционных положений. Между тем в ловушку страхового стажа уже попало немало белорусов. По данным Минтруда и соцзащиты, за прошлый год примерно тысяча граждан по достижению общеустановленного пенсионного возраста не смогли получить трудовую пенсию по причине отсутствия у них 15-летнего страхового стажа.

«Это нонсенс, когда государство призывает граждан на срочную военную службу, но при этом они теряют страховой стаж, - считает юрист БХК. - То же самое происходит и с не выслужившими необходимый для пенсии срок силовиками. Только в этом случае потеря обычно составляет не год-два, а значительно больше. К нам обращались не только мужчины, но и женщины, которые служили в армии или органах внутренних дел. Женщин призывают улучшать демографическую ситуацию. В то же время те, кто родил и воспитал троих детей, теряют 9 лет страхового стажа».

 

«Людей наказали дважды»

Сэкономить на несостоявшихся пенсионерах не получится, считает экономист Лев Марголин: «Возможно, это немного отразится на Фонде социальной защиты. Он сегодня трещит по швам, и ему станет дышать чуть легче. Ведь в текущем году его уже пришлось дотировать за счет бюджета».

Главный вопрос, по мнению эксперта, в том, как стремительное увеличение минимального страхового стажа скажется на людях. Получается, что работающих людей лишают надежды на пенсию.

«Если они не выработали требуемый стаж, то зачастую за этим стоят объективные причины, - продолжил Лев Марголин. - В пострадавших нередко оказываются и семьи, воспитывающие детей. Женщина могла не работать и потому, что, к примеру, была женой военного, служившего в дальнем гарнизоне, где не было возможности трудоустройства. Людей наказали дважды: им увеличили минимальный страховой стаж и убрали из него периоды, которые ранее в него включались. Учитывая то, что наше государство до сих пор по какой-то невероятной ошибке называет себя социально ориентированным, это вообще из ряда вон».

 

Нужна полноценная реформа

Экономист Ярослав Романчук сравнил ситуацию с пожаром в городе, при которой для спасения здания горисполкома пожарные расчеты снимают с тушения домов обычных людей. По его словам, при нынешнем раскладе пенсионный фонд может выиграть некую сумму, но демографическая ситуация настолько сложная, что через 4-5 лет этого видно не будет и придется предпринимать другие меры.

«Власти вместо того, чтобы провести полноценную пенсионную реформу и менять принципы финансирования пенсионных обязательств, просто имитируют страховой характер пенсий, - подчеркнул он. - И делают это за счет работающих и тех, кто сейчас выходит на пенсию. При этом не берется в расчет, что пенсия в 100 - 120 долларов - это нищета. Я лично в 2003-2004 годах предлагал полноценную концепцию пенсионной реформы, от которой власти, к сожалению, отмахнулись. Мне было сказано, что нужно воспроизводить советскую пенсионную систему. Этот, как и другие подобные эксперименты, проводятся за счет населения. Пока люди будут думать, что у нас есть социальная ориентация экономики, что власти хоть как-то отражают интересы рабочего класса, бюджетников, это бесчинство над людьми в виде налога на тунеядство, сокращения пенсий иезуитским способом будет продолжаться».

История 1

Лидия достигла пенсионного возраста в конце прошлого года. Ее общий трудовой стаж позволяет претендовать на получение трудовой пенсии. Но период уплаты ею страховых взносов составил немногим более 10 лет. Дело в том, что с апреля 2007 года по июнь 2015-го женщина осуществляла уход за своим отцом, инвалидом I группы. Поскольку в страховой стаж этот период не включается, комиссией райисполкома по назначению пенсий в оформлении трудовой пенсии ей было отказано. Вышестоящая инстанция вынесенное решение признала правильным.

«Но ведь женщина выполняла общественно значимые функции, и на тот момент это время засчитывалось в стаж, - прокомментировала Тамара Сидоренко. - Как бы теперь ни старалась, заработать трудовую пенсию по новым правилам она уже не в состоянии. Социальная пенсия полагается только после 60 лет. Следует также учесть, что лицу, достигшему пенсионного возраста, пособие по уходу за инвалидом I группы не положено. Устроиться в таком возрасте на работу практически невозможно. Получается, человек брошен на произвол судьбы, лишен средств к существованию».

 

История 2

Сергей родился в 1955-м. Общий трудовой стаж к моменту обращения за пенсией составлял 29 лет, страховой - около 8 с половиной. При этом с 1975 по 1992 годы, то есть 17 лет, он служил в органах внутренних дел. Частью 2 ст. 2 Закона «О пенсионном обеспечении» гарантировано, что «все виды денежного довольствия лиц начальствующего и рядового состава внутренних дел учитываются наравне с заработной платой работников в республике». Такая же норма, дающая право на назначение трудовой пенсии, закреплена и законом о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников внутренних дел, уволенных без достижения сроков выслуги лет. Однако Сергею в ее назначении отказано из-за отсутствия 15-летнего стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

«Ранее в таком случае гарантировалось право на назначение пенсии на общих основаниях, - пояснила юрист БХК. - По новым правилам трудовая пенсия ему не положена. Государство фактически устранилось от выполнения конституционных гарантий, установленных 21-й статьей: «Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий».

 

Во Франции при наличии стажа более 41,5 лет пенсия начисляется в 100% размере. Если он меньше, то выплаты уменьшают на 1,25% за каждый недостающий квартал стажа. Но при выходе на пенсию в возрасте 67 лет французам полагается полная пенсия, не привязанная к трудовому стажу. Если рассчитанная сумма выплат ниже определенного уровня, государство выплачивает так называемую пенсию по солидарности в размере 800 евро. Учитывая то, что обычно пенсия составляет половину средней зарплаты плюс накопленная страховая сумма, французские пенсионеры иногда получают больше, чем работающий человек.


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