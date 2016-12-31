Пунктов пропуска с электронной очередью станет больше

В международном автодорожном пункте пропуска «Брест» (ПТО «Варшавский мост») с 1 сентября 2016 года функционирует система электронной очереди транспорта. После проведения эксперимента новацию планируют внедрить в пунктах пропуска по всей Беларуси.

Как система работает на «Варшавке»?

В соответствии с постановлением Совета министров РБ от 31 декабря 2015 года №1130 весь транспорт, пересекающий границу в пункте пропуска «Брест», теперь проходит через систему электронной очереди.

Пилотный проект на «Варшавском мосту» оказался вполне успешным, рассказал корреспонденту «БГ» директор КУП «Приграничный сервис» Виктор Рясный. Сбои, которые наблюдались в системе электронной очереди сразу после запуска, устранены.

Очереди «до города» он объяснил тем, что в Бресте систему внедряли на основании уже имеющейся инфраструктуры, территория зоны ожидания оказалась маленькой для пропускной способности пункта пропуска. Кроме того, «Варшавка» довольно популярна среди граждан, пересекающих границу. Пока здесь выстраиваются очереди, «Домачево» и «Песчатка» стоят пустые. «Мы отправляем туда людей, но там меньше машин, а потому досматривают тщательнее. Контрабандисты туда ехать не хотят», - поделился соображениями Виктор Рясный.

За три месяца работы системы электронной очереди (с сентября по ноябрь) белорусско-польскую границу через ПП «Брест» пересекли около 50 тысяч автомобилей, 3,5% из них (1 726) - посредством электронного бронирования.

Однако из-за неправильного распределения заработанных на этом средств КУП «Приграничный сервис» практически стало банкротом. Основные расходы несет предприятие, а возвращается, по словам директора, не более 30%. Сейчас в вышестоящие органы направлено письмо с просьбой о пересмотре распределения доходов.

Что дальше?

Комиссия по реализации государственной пограничной политики при Совете министров определила пункты пропуска, где после эксперимента в Бресте предстоит внедрять электронную очередь. До конца 2018 года она появится в 15 автодорожных пунктах пропуска. До 31 декабря этого года - в «Новой Рудне»; до 31 декабря 2017 года электронная очередь должна заработать в пунктах «Домачево», «Григоровщина», «Новая Гута», «Бенякони», «Берестовица», «Брузги», «Котловка» и «Привалка», до 31 декабря 2018-го - «Козловичи», «Мокраны», «Песчатка», «Урбаны», «Каменный Лог».

Напомним, бронирование в системе электронной очереди места для грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и тракторов обойдется в одну базовую величину. Такой же тариф установлен для других транспортных средств в предвыходные, предпраздничные и выходные дни, государственные праздники или праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими. В обычные дни для этой категории плата составит 0,8 базовой величины. При этом взимается она за каждое транспортное средство, место для которого бронирует одно юридическое или физическое лицо.

Вне очереди в пунктах, где внедрят электронную систему, будут пропускаться физлица, следующие по документам о смерти или тяжелом заболевании близких родственников. Также от въезда в зону ожидания освобождаются государственные, правительственные и парламентские делегации Беларуси; специальные транспортные средства медицинской помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных и иных служб и ряд других категорий.