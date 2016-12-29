США отказали в получении американской визы 14,87% белорусов

По данным Госдепартамента США, меньше всего отказов в получении американских виз на постсоветском пространстве получили граждане России - 9,29%.

Так, гражданам Грузии отказывают в посещении США в 63% случаев, гражданам Армении - в 48,8%, украинцам - в 41%, молдаванам - в 36,5%, казахстанцам - в 27,5%, белорусам - в 14,87%, азербайджанцам - в 14,83%, пишут «Известия».

У жителей прибалтийских республик статистика выглядит следующим образом: Литва (22,3%), Эстония (20,74%), Латвия (13,45%). Гражданам Таджикистана отказывают в 55,24% случаев, Узбекистана - в 57,29%, Кыргызстана - в 51,68%.

Самый высокий процент отказов в визе США у таких стран, как Куба (82%), Афганистан (74%), Гвинея-Бисау (72%), Мавритания (71%), Бутан и Гамбия (по 70%).

Среди европейских стран лидирует Великобритания - 20,42%, а гражданам Монако, Лихтенштейна и Сан-Марино за год ни разу не отказали в американской визе.