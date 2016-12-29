На Северном полюсе зафиксирована рекордно высокая температура

В конце декабря столбик термометра на Северном полюсе поднялся почти до нуля градусов, что примерно на 30 градусов выше нормальной температуры в этот период года в Арктике, сообщает Reuters.

По данным Метеорологического института Норвегии, 22 декабря в середине дня на Северном полюсе температура воздуха составила -4 °С. А метеорологический буй к северу от Шпицбергена зафиксировал температуру в ноль градусов.

Метеорологи объясняют, что подобные климатические аномалии становятся все более частыми из-за таяния ледяного покрова Арктики и повышения температуры воды в Северном Ледовитом океане.

В планетарном масштабе 2016 год стал самым теплым с начала метеонаблюдений. А в Арктике температура растет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

Раньше такие погодные аномалии наблюдались лишь один-два раза в десятилетие. Ученые предупреждают, что они могут участиться. В конце декабря прошлого года температура воздуха на Северном полюсе также составляла около нуля градусов.