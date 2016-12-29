Родители ребенка-инвалида смогут работать и получать пособие по уходу

В Беларуси с 1 июля 2017 года родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, будет предоставлено право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому с сохранением выплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Марина Артеменко, пишет БелТА.

Такая норма предусмотрена проектом новой редакции закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Проект принят 16 декабря в первом чтении Палатой представителей. До вступления в силу законопроект также должен быть принят во втором чтении и рассмотрен в Совете Республики Национального собрания.