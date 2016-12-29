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Более 220 тыс. иностранцев отдохнули в белорусских санаториях в 2016 году

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Более 220 тыс. иностранцев отдохнули в белорусских санаториях в 2016 году

Более 220 тыс. иностранцев отдохнули в белорусских санаториях в 2016 году // Фото: bobr.by

Более 220 тыс. иностранцев приобрели путевки в белорусские здравницы в 2016 году, что на 25 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом. 

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского.

По итогам 2016 года выручка от реализации услуг гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья увеличится по сравнению с прошлым годом на 26% и превысит Br150 млн (в 2015 году - Br119,1 млн). Большинство отдыхающих в белорусских санаториях - россияне. Как отметил директор республиканского центра, география экспорта санаторно-оздоровительных услуг расширяется.

В республике работают 113 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест. Заполняемость белорусских здравниц в уходящем году в среднем составила около 90%.

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