Более 220 тыс. иностранцев отдохнули в белорусских санаториях в 2016 году
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Более 220 тыс. иностранцев отдохнули в белорусских санаториях в 2016 году // Фото: bobr.by
Более 220 тыс. иностранцев приобрели путевки в белорусские здравницы в 2016 году, что на 25 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского.
По итогам 2016 года выручка от реализации услуг гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья увеличится по сравнению с прошлым годом на 26% и превысит Br150 млн (в 2015 году - Br119,1 млн). Большинство отдыхающих в белорусских санаториях - россияне. Как отметил директор республиканского центра, география экспорта санаторно-оздоровительных услуг расширяется.
В республике работают 113 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест. Заполняемость белорусских здравниц в уходящем году в среднем составила около 90%.
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