Годом науки объявлен 2017-й в Беларуси
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Годом науки объявлен 2017-й в Беларуси // Фото: unilag.edu.ng
Президент подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом науки», сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Правительству совместно с Национальной академией наук, облисполкомами и Мингорисполкомом поручено разработать государственные мероприятия в Год науки. Они должны будут способствовать повышению роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, созданию благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формированию международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала, отмечается в указе.
Ожидается, что проведение Года науки в Беларуси поможет развитию отечественных научных школ и усилит поддержку талантливых специалистов.
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