Годом науки объявлен 2017-й в Беларуси

Правительству совместно с Национальной академией наук, облисполкомами и Мингорисполкомом поручено разработать государственные мероприятия в Год науки. Они должны будут способствовать повышению роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, созданию благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формированию международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала, отмечается в указе.

Ожидается, что проведение Года науки в Беларуси поможет развитию отечественных научных школ и усилит поддержку талантливых специалистов.