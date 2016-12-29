Средняя зарплата белорусов снижается третий месяц подряд
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Средняя зарплата снижается третий месяц подряд // Фото: bnews.kz
В ноябре средняя зарплата в Беларуси составила 717,6 рубля, сообщает Белстат. Это на 5,3 рубля меньше, чем в октябре. Если ноябрьскую получку перевести в доллары, то она будет примерно 370 долларов - на 8 долларов меньше октябрьской.
Средняя зарплата жителей Брестской области в ноябре составила 624 рубля, Витебской - 608,4, Гомельской - 640,2, Гродненской - 613, Минской - 716,1, Могилевской - 614,2. Средняя получка в столице - 1 008,1 рубля.
Служащие в ноябре в среднем получили по 718,9 рубля, на 5,8 рубля меньше, чем в октябре.
Напомним, президент Беларуси поручил вернуть в 2017 году среднюю зарплату на уровень 500 долларов, «чего бы это ни стоило».
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