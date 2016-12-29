Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Средняя зарплата белорусов снижается третий месяц подряд

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Средняя зарплата снижается третий месяц подряд

Средняя зарплата снижается третий месяц подряд // Фото: bnews.kz

В ноябре средняя зарплата в Беларуси составила 717,6 рубля, сообщает Белстат. Это на 5,3 рубля меньше, чем в октябре. Если ноябрьскую получку перевести в доллары, то она будет примерно 370 долларов - на 8 долларов меньше октябрьской.

Средняя зарплата жителей Брестской области в ноябре составила 624 рубля, Витебской - 608,4, Гомельской - 640,2, Гродненской - 613, Минской - 716,1, Могилевской - 614,2. Средняя получка в столице - 1 008,1 рубля.

Служащие в ноябре в среднем получили по 718,9 рубля, на 5,8 рубля меньше, чем в октябре.

Напомним, президент Беларуси поручил вернуть в 2017 году среднюю зарплату на уровень 500 долларов, «чего бы это ни стоило». 

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

На Северном полюсе зафиксирована рекордно высокая температура

Годом науки объявлен 2017-й в Беларуси

Строительство жилья за год сократилось на 17,2%

Министерство труда и соцзащиты: повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии

Календарь основных католических праздников на 2017 год

В новый год - с новой коммуналкой

Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте. Брестским такой подарок не светит

Віншаванне з Раством ад настаяцеля рымска-каталіцкага прыхода імя Багародзіцы ў Брэсце

Што рабіць, калі ліст з падатковых органаў прыйшоў, але ты не тунеядзец?

Областное управление ЖКХ, экономя на безопасности, волынит с ремонтом ступенек крыльца здания

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння
Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння (Фото: www.rh.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  28.12.16   29.12.16
EUR1 Евро2,03742,0430
USD1 Доллар США1,95071,9519
RUB100 Российских рублей3,20223,2182
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня