Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Строительство жилья за год сократилось на 17,2%

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Строительство жилья за год сократилось

Строительство жилья за год сократилось // Фото: novostroyki.by

В Беларуси в январе - ноябре 2016 года введено в эксплуатацию 3 829,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 

Всего организациями всех форм собственности за 11 месяцев года построено 43,7 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 366 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,7% от общего объема введенного жилья: с использованием господдержки - 903,5 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах - 801,3 тыс. «квадратов».

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 067,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,9% от общего ввода.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

На Северном полюсе зафиксирована рекордно высокая температура

Годом науки объявлен 2017-й в Беларуси

Средняя зарплата белорусов снижается третий месяц подряд

Министерство труда и соцзащиты: повышение пенсионного возраста позволит не уменьшать пенсии

Календарь основных католических праздников на 2017 год

В новый год - с новой коммуналкой

Минские школьники будут бесплатно ездить в городском транспорте. Брестским такой подарок не светит

Віншаванне з Раством ад настаяцеля рымска-каталіцкага прыхода імя Багародзіцы ў Брэсце

Што рабіць, калі ліст з падатковых органаў прыйшоў, але ты не тунеядзец?

Областное управление ЖКХ, экономя на безопасности, волынит с ремонтом ступенек крыльца здания

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння
Знік Касяк Андрэй Віктаравіч, ураджэнец Вілейкі, 1975 года нараджэння (Фото: www.rh.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  28.12.16   29.12.16
EUR1 Евро2,03742,0430
USD1 Доллар США1,95071,9519
RUB100 Российских рублей3,20223,2182
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня