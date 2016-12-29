Строительство жилья за год сократилось на 17,2%
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Строительство жилья за год сократилось // Фото: novostroyki.by
В Беларуси в январе - ноябре 2016 года введено в эксплуатацию 3 829,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Всего организациями всех форм собственности за 11 месяцев года построено 43,7 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 366 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,7% от общего объема введенного жилья: с использованием господдержки - 903,5 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах - 801,3 тыс. «квадратов».
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 067,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,9% от общего ввода.
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