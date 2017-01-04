В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информаци «БГ»
В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги // Фото: gaibrest.by
Авария произошла на улице Ленина в деревне Березовичи 3 января около 18.35.
По предварительной информации, 67-летняя местная жительница попала под колеса «Ниссана Премьера» на 15-м км автодороги Н221 Синин - Охово - Березовичи. Женщина шла в попутном направлении по центру полосы движения, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.
От полученных в результате ДТП повреждений она скончалась на месте происшествия.
Управлял авто 32-летний односельчанин погибшей.
Проводится проверка.
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