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В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информаци «БГ»

В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги

В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги // Фото: gaibrest.by

Авария произошла на улице Ленина в деревне Березовичи 3 января около 18.35.

По предварительной информации, 67-летняя местная жительница попала под колеса «Ниссана Премьера» на 15-м км автодороги Н221 Синин - Охово - Березовичи. Женщина шла в попутном направлении по центру полосы движения, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

От полученных в результате ДТП повреждений она скончалась на месте происшествия.

Управлял авто 32-летний односельчанин погибшей.

Проводится проверка.

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В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги (Фото: gaibrest.by)
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