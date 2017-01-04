В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги // Фото: gaibrest.by

Авария произошла на улице Ленина в деревне Березовичи 3 января около 18.35.

По предварительной информации, 67-летняя местная жительница попала под колеса «Ниссана Премьера» на 15-м км автодороги Н221 Синин - Охово - Березовичи. Женщина шла в попутном направлении по центру полосы движения, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

От полученных в результате ДТП повреждений она скончалась на месте происшествия.

Управлял авто 32-летний односельчанин погибшей.

Проводится проверка.