В Барановичах во время новогоднего застолья гость убил мать хозяина дома

Мужчина пришел праздновать Новый год в гости в частный дом в райцентре вместе со своей сожительницей. Между ним и его знакомой возникла ссора, и последним аргументом в ней стал нож. Предполагается, что в промежуток времени с 00.00 до 06.00 50-летний неработающий барановичанин нанес 59-летней женщине удары ножом в область шеи, сообщила Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области

Барановичским межрайонным отделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (Убийство). Подозреваемого в совершении преступления задержали по месту жительства. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы участников застолья и соседей.