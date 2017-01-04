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В Барановичах во время новогоднего застолья гость убил мать хозяина дома

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Барановичах во время новогоднего застолья гость убил хозяйку дома

В Барановичах во время новогоднего застолья гость убил хозяйку дома // Фото: fishki.net

От полученных ножевых ранений женщина скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Мужчина пришел праздновать Новый год в гости в частный дом в райцентре вместе со своей сожительницей. Между ним и его знакомой возникла ссора, и последним аргументом в ней стал нож. Предполагается, что в промежуток времени с 00.00 до 06.00 50-летний неработающий барановичанин нанес 59-летней женщине удары ножом в область шеи, сообщила Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области

Барановичским межрайонным отделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (Убийство). Подозреваемого в совершении преступления задержали по месту жительства. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы участников застолья и соседей.

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