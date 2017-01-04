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Следствие ищет потерпевших от мошеннических действий брестского предпринимателя

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Ольга ОРЛОВА

Если вы пострадали от действий этого человека - позвоните в милицию

Если вы пострадали от действий этого человека - позвоните в милицию // Фото: sk.gov.by

Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении Арсена Абрамова, жителя Бреста 1981 года рождения. Заявления о совершении им мошеннических действий поступили от 9 граждан, однако следователи допускают, что пострадавших может быть больше.

В апреле прошлого года трое знакомых Абрамова, жители Волковыска Гродненской области, передали ему около 12 тысяч рублей (около 120 млн до деноминации – прим. ред.) для приобретения строительных материалов по низким ценам. Осознав впоследствии, что ИП не намеревается выполнять взятые на себя обязательства, обманутые люди обратились с заявлениями в милицию. 

В ходе расследования установлено, что в 2008 году Абрамов был судим за совершение аналогичных мошеннических действий в особо крупном размере. Как ИП зарегистрировался в начале 2016 года, однако фактической деятельности не осуществлял. Помимо жителей Волковыска, обманным путем выманил деньги и у доверчивых брестчан.

«В отношении Абрамова применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на его имущество», - сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений, следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают иных граждан, которые могли пострадать от действий Абрамова А.Г. Обращаться по этому вопросу, а также оказать помощь в расследовании можно по телефону 8-01512-7-51-62 или 102.

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