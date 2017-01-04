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В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына

В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына // Фото: kaz.365info.kz

Конфликт между родственниками возник перед Новым годом. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО.

Задержанный 65-летний житель деревни Сушитница подозревается в том, что 31 декабря в промежуток времени с 15.00 до 19.00 нанес удар ножом в область брюшной полости своему 27-летнему сыну. Мужчины, проживающие в одном доме, выпивали в тот день и между ними произошел конфликт, сообщила Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Его обидчик задержан и водворен в СИЗО.

В отношении пенсионера Малоритским районным отделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК РБ. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Ранее мужчина судим не был.

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