В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына // Фото: kaz.365info.kz
Конфликт между родственниками возник перед Новым годом. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО.
Задержанный 65-летний житель деревни Сушитница подозревается в том, что 31 декабря в промежуток времени с 15.00 до 19.00 нанес удар ножом в область брюшной полости своему 27-летнему сыну. Мужчины, проживающие в одном доме, выпивали в тот день и между ними произошел конфликт, сообщила Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Его обидчик задержан и водворен в СИЗО.
В отношении пенсионера Малоритским районным отделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК РБ. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Ранее мужчина судим не был.
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