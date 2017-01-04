В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся // Фото: komi-news.ru
Пострадавшую сельчанку с травмами доставили в больницу. ГАИ просит очевидцев ДТП оказать помощь в поиске водителя.
По предварительной информации, 3 января около 07.55 неустановленный водитель на улице Новогрудской в деревне Новая Мышь наехал на 63-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.
В результате ДТП женщина с переломом плеча была доставлена в больницу. Установлено, что пешеход была обозначена несколькими световозвращающими элементами.
Госавтоинспекция просит очевидцев аварии оказать помощь в поиске водителя и сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 41-44-44 или линию 102.
В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга
В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров
В Каменецком районе сельчанин угнал у собутыльника авто
В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят
Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Брестчанина задержали за убийство битой своего отца
2017 год наступит на одну секунду позже
Брестский областной суд приговорил серийного маньяка из России к 18 годам колонии усиленного режима
Председателем Государственного пограничного комитета назначен Анатолий Лаппо
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|03.01.17
|04.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0450
|2,0545
|USD
|1 Доллар США
|1,9585
|1,9666
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2440
|3,2142
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте