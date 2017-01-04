В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Пострадавшую сельчанку с травмами доставили в больницу. ГАИ просит очевидцев ДТП оказать помощь в поиске водителя.

По предварительной информации, 3 января около 07.55 неустановленный водитель на улице Новогрудской в деревне Новая Мышь наехал на 63-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

В результате ДТП женщина с переломом плеча была доставлена в больницу. Установлено, что пешеход была обозначена несколькими световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция просит очевидцев аварии оказать помощь в поиске водителя и сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 41-44-44 или линию 102.