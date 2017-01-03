В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга // Фото: cstor.nn2.ru
В ближайшие дни синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Температура воздуха понизится, ожидается кратковременный снег.
В среду 4 января погодные условия по республике будут определяться активными атмосферными фронтами от северного циклона, днем смещающегося на север страны. Объявлен оранжевый уровень опасности.
По Брестской области ожидаются мокрый снег, слабая метель, местами налипание мокрого снега, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская. Днем возможны слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 6 - 11 м/с, порывы до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0..-5 °С, днем будет -3..+2 °С.
В четверг 5 января циклон пойдет на Брянскую область России. На большей части территории Брестчины ожидается кратковременный снег, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, ночью по северо-западу области, утром и днем на большей части порывы до 15 - 20 м/с. Похолодает. Температура воздуха в течение суток опустится до -5..-10 °С, по юго-востоку области - до -3..-4 °С.
В пятницу 6 января в тылу уходящего на восток циклона на территорию будет поступать холодный воздух с севера. Ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в течение суток составит -13..-18 °С. Будет преимущественно без осадков.
В субботу 7 января осадков также не ожидается. Местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -18..-23 °С, при прояснениях до -25 °С. Днем прогнозируют до -12..-17°С.
В воскресенье 8 января в отдельных районах возможен кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -11..-16 °С, при прояснениях до -17..-20 °С. Днем будет -4..-9 °С.
Декабрь, отмечают синоптики, оказался на 2 °С теплее обычного. Осадков выпало около климатической нормы.
В целом 2016 год был на 2 °С теплее обычного и на 1 °С холоднее 2015 года. Осадков выпало около климатической нормы.
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