В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров // Фото: rzn.info

Поток Квадрантид на большой скорости проносится мимо Земли ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, но именно в ночь с 3 на 4 января их будет больше всего. Ученые ожидают появления в небе от 45 до 200 метеоров в час.

Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но свое название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать их лучше в северном полушарии планеты, сообщает space.com.

Астрономы говорят, что опасности для жителей Земли этот процесс не представляет, так как большинство метеоров сгорают в атмосфере.

Тем, кто желает увидеть метеорный поток, специалисты советуют найти место, защищенное от уличных огней и света зданий. Радиант потока должен находиться где-то между ручкой Большого Ковша и головой созвездия Дракона. Рекомендуется смотреть немного в сторону, поскольку поток, появляющийся дальше от радианта, длится дольше.