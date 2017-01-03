В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров // Фото: rzn.info
Поток Квадрантид на большой скорости проносится мимо Земли ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, но именно в ночь с 3 на 4 января их будет больше всего. Ученые ожидают появления в небе от 45 до 200 метеоров в час.
Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но свое название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать их лучше в северном полушарии планеты, сообщает space.com.
Астрономы говорят, что опасности для жителей Земли этот процесс не представляет, так как большинство метеоров сгорают в атмосфере.
Тем, кто желает увидеть метеорный поток, специалисты советуют найти место, защищенное от уличных огней и света зданий. Радиант потока должен находиться где-то между ручкой Большого Ковша и головой созвездия Дракона. Рекомендуется смотреть немного в сторону, поскольку поток, появляющийся дальше от радианта, длится дольше.
В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга
В Каменецком районе сельчанин угнал у собутыльника авто
В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят
Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Брестчанина задержали за убийство битой своего отца
2017 год наступит на одну секунду позже
Брестский областной суд приговорил серийного маньяка из России к 18 годам колонии усиленного режима
Председателем Государственного пограничного комитета назначен Анатолий Лаппо
На Новый год ожидается легкий мороз
Вооруженного мужчину задержали пограничники в Столинском районе
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|03.01.17
|04.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0450
|2,0545
|USD
|1 Доллар США
|1,9585
|1,9666
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2440
|3,2142
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте