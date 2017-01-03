Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров

В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров // Фото: rzn.info

Поток Квадрантид на большой скорости проносится мимо Земли ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, но именно в ночь с 3 на 4 января их будет больше всего. Ученые ожидают появления в небе от 45 до 200 метеоров в час. 

Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но свое название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать их лучше в северном полушарии планеты, сообщает space.com.

Астрономы говорят, что опасности для жителей Земли этот процесс не представляет, так как большинство метеоров сгорают в атмосфере.

Тем, кто желает увидеть метеорный поток, специалисты советуют найти место, защищенное от уличных огней и света зданий. Радиант потока должен находиться где-то между ручкой Большого Ковша и головой созвездия Дракона. Рекомендуется смотреть немного в сторону, поскольку поток, появляющийся дальше от радианта, длится дольше.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга

В Каменецком районе сельчанин угнал у собутыльника авто

В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят

Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Брестчанина задержали за убийство битой своего отца

2017 год наступит на одну секунду позже

Брестский областной суд приговорил серийного маньяка из России к 18 годам колонии усиленного режима

Председателем Государственного пограничного комитета назначен Анатолий Лаппо

На Новый год ожидается легкий мороз

Вооруженного мужчину задержали пограничники в Столинском районе

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Более 40 тысяч жителей Брестчины приняли участие в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь
Более 40 тысяч жителей Брестчины приняли участие в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь (Фото: uvd.brest.gov.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  03.01.17   04.01.17
EUR1 Евро2,04502,0545
USD1 Доллар США1,95851,9666
RUB100 Российских рублей3,24403,2142
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня