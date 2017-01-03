В Каменецком районе сельчанин угнал у собутыльника авто

Инцидент произошел в первый день 2017 года. Житель Каменца 1989 года рождения заявил в милицию о том, что с 12.00 до 17.00 неизвестный от его дома на улице Брестской в райцентре угнал «Мазду 6».

Угонщиком оказался житель агрогородка Видомля 1977 года рождения. После совместного распития спиртного мужчина около 16.00 украл у каменчанина ключ и решил покататься на его авто. В тот же день в 20.10 сотрудники ГАИ и отдела департамента охраны задержали злоумышленника в Бресте, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Медосвидетельствование подтвердило, что сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в областной Госавтоинспекции.

Отделом Следственного комитета 2 января возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ (Угон транспортного средства).

ГАИ области сообщает, что в первые сутки нового года в Брестской области инспекторы задержали нетрезвыми 21 водителя, 40 пешеходов и 4 велосипедистов.