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В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят

В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят // Фото: mchs.gov.by

Телятник на ферме в деревне Гутово загорелся 1 января около 20.21. До приезда спасателей работники предприятия вывели из горящего 36 телят в возрасте до 1 года. 

Когда месту вызова прибыли сотрудники МЧС, кровля была охвачена огнем. Пожар был ликвидирован в 20.46. В результате возгорания повреждена кровля на площади 20 метров квадратных. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.

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