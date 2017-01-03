В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Дрогичинском районе из-за пожара были эвакуированы 36 телят // Фото: mchs.gov.by
Телятник на ферме в деревне Гутово загорелся 1 января около 20.21. До приезда спасателей работники предприятия вывели из горящего 36 телят в возрасте до 1 года.
Когда месту вызова прибыли сотрудники МЧС, кровля была охвачена огнем. Пожар был ликвидирован в 20.46. В результате возгорания повреждена кровля на площади 20 метров квадратных. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.
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