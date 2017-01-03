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Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алла ВЕРСТОВА

Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Решением облисполкома установлены новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги // Фото: newsbel.by

Водоснабжение и водоотведение подорожали почти в два раза. Существенно выросла стоимость технического обслуживания лифта с одного проживающего и техобслуживание 1 кв. метра жилого помещения. 

Соответствующее решение облисполкома о фиксированных тарифах на ЖКУ, предоставляемых населению, субсидируемых государством и обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, 31 декабря было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С 1 января субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание 1 кв. метра общей площади жилого помещения установлен в размере 0,12 рублей (12 копеек). В прошлом году он равнялся 995 рублям (чуть менее 10 копеек). Тариф на техобслуживание, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, остался прежним - 0,1155 рублей (11,55 копеек).

На капитальный ремонт 1 «квадрата» общей площади жилого помещения будем платить по старому - 0,0880 рублей (8,8 копеек).

Субсидируемые государством тарифы на водоснабжение выросли почти вдвое. Тариф на воду составит 0,5301 рубля за кубометр (было 0,2790 рубля), а на канализацию - 0,354 рубля за кубометр (было - 0,1863). Фиксированные тарифы на полную оплату оказались даже несколько сниженными. Кубический метр воды теперь стоит 0,7839 рублей против прежних 0,83. Предельный тариф на водоотведение снизился с 0,690 рубля до 0,6654.

Стоимость технического обслуживания лифта с одного проживающего в месяц выросла до 1,19 рублей вместо прошлогодних 0,6911. Его полный тариф сейчас составляет 1,33 рубля, а до подорожания был 1,2.

Напомним, что с 1 января на 17% до 15,6098 рублей за 1 Гкал увеличена стоимость теплоэнергии. На столько же процентов выросла для населения цена на природный газ в отопительный период. Его стоимость в зимний период составит 0,0908 рубля, а в летний - 0,2842 рубля. 

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