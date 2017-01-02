Брестчанина задержали за убийство битой своего отца

Сын ударил битой отца в голову, а затем сам вызвал скорую и милицию. От полученных повреждений пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело.

25-летний брестчанин подозревается в том, что 28 декабря примерно в 04.00 в собственной квартире нанес удары деревянной битой в область головы своему 55-летнему отцу. Пострадавший спустя несколько часов скончался в больнице, сообщила Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Подозреваемый в совершении преступления задержан и находится в СИЗО. Согласно результатам освидетельствования, он не был пьян.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) УК РБ.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Ранее он судим не был.