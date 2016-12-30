2017 год наступит на одну секунду позже

Одну секунду добавят в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го после 23 часов 59 минут 59 секунд по всемирному координированному времени. В Беларуси в это время будет 02.59 1 января.

Практика прибавления еще одной секунды существует с 1972 года. Обычно время добавляют в июне и декабре високосных годов. Без такой корректировки лишь за последние 40 лет расхождение могло бы составить свыше 25 секунд, сообщает БелТА со ссылкой на Международную службу вращения Земли.

Вся техника, у которой есть внешняя синхронизация, должна добавить секунду координации автоматически. Остальным придется «пододвинуть» секундную стрелку на одно деление вперед самостоятельно.