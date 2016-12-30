Брестский областной суд приговорил серийного маньяка из России к 18 годам колонии усиленного режима

Мужчина осужден за совершение преступления в отношении одной женщины, хотя потерпевшими по делу признаны 35 человек. В отношении 34 жертв уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Первые заявления об изнасилованиях, совершенных на территории Брестской и Минской областей при схожих обстоятельствах, стали поступать в правоохранительные органы в 1999 году. Использовав женщину, преступник забирал у нее золотые изделия и деньги, иногда угрожал ножом. Показания пострадавших и результаты проведенных экспертиз говорили о том, что виновен в преступлениях один и тот же человек.

С 1999 по 2004 год насильник совершил более 10 нападений на женщин. Среди них были и несовершеннолетние жертвы. Как правило, все происходило у железнодорожных и автомобильных путей.

Затем серия преступлений надолго прекратилась. В октябре 2014 года на Брестчине было совершено очередное изнасилование, и у сотрудников правоохранительных органов появились все основания думать, что маньяк вернулся.

Личность насильника была установлена в конце октября 2015 года, а 1 ноября его задержали на Брестчине. Во время следствия выяснилось, что преступления на территории Беларуси он совершал, когда был в гостях у родственников. Затем уезжал в Россию, что осложняло его поиск. До задержания жил в Санкт-Петербурге, работал водителем, был женат, есть двое детей.

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.166, ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 167 УК РБ - изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.

Как сообщила «БГ» старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, в отношении мужчины также проводится расследование в России, где есть потерпевшие. На родине его привлекали к уголовной ответственности, но освободили от наказания в связи с принудительным лечением: он был признан невменяемым. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Беларуси, признала преступника вменяемым.

Кроме того, россиянин был судим в Польше: за изнасилование двух женщин и угон.

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным и приговорила его к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в десятидневный срок в Верховном суде.

Потерпевшие, которые заявили исковые требования, могут вновь обратиться в суд для взыскания материального возмещения причиненного им морального вреда и имущественного ущерба.