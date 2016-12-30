Председателем Государственного пограничного комитета назначен Анатолий Лаппо
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информаци «БГ»
Новый председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо // Фото: gpk.gov.by
Указ о назначении нового главы погранкомитета Александр Лукашенко подписал 29 декабря. Анатолий Лаппо сменил на этом посту Леонида Мальцева, который был уволен с военной службы в отставку по возрасту двумя днями ранее.
«Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для вас тайн в пограничных войсках нет. Все, что нагородили лишнего (хотя и немного, наверное), надо исправить, если это ошибки. Поэтому вы посмотрите, исходя из своего пограничного опыта. Вы были начальником заставы - знаете жизнь пограничника и оттуда. Наверное, и по границе ходили старшим наряда или в наряде», - сказал во время встречи с новым председателем Госпогранкомитета президент.
Анатолий Петрович Лаппо, воинское звание - генерал-майор.
Родился в 1963 году в д. Кулаковка Белыничского района Могилевской области.
В 1986 году окончил Голицинское высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова и в 2001 г. - Академию Федеральной пограничной службы РФ.
C 1981 по 1992 гг. служил в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы дослужился до заместителя коменданта - начальника штаба погранкомендатуры.
С 2004 по 2008 гг. руководил Сморгонским пограничным отрядом, добившегося почетного звания «Передовая часть органов пограничной службы Республики Беларусь». Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль «За боевые заслуги» и орден «За службу Родине» ІІІ степени.
С августа 2008 года по декабрь 2016 года - заместитель председателя Государственного пограничного комитета РБ, 29 декабря назначен на должность председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
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