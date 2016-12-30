Вооруженного мужчину задержали пограничники в Столинском районе
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Ольга ОРЛОВА
Вооруженного мужчину задержали пограничники в Столинском районе // Фото: gp.by
Чтобы остановить опасного нарушителя, погранотряду пришлось применить табельное оружие.
Инцидент произошел 29 декабря на территории Полесского лесхоза. В 400 метрах от государственной границы с Украиной пограничный наряд обнаружил неизвестного с ружьем. Заметив людей в форме, он попытался скрыться и побежал в сторону соседнего государства. На законные требования остановиться мужчина не реагировал, продолжая удирать.
«Учитывая, что неизвестный был вооружен, во избежание возможного оказания сопротивления и нанесения вреда жизни и здоровью, пограничники приняли исчерпывающие меры к задержанию с применением оружия. Старший пограннаряда произвел два предупредительных выстрела вверх из пистолета, и лишь после этого нарушитель подчинился требованиям пограничников», - сообщает Госпогранкомитет.
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