В Ивацевичском районе легковушка сбила велосипедиста
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Фото: gaibrest.by
Нетрезвый мужчина ехал на велосипеде по встречке. С травмами его госпитализировали в больницу.
Велосипедист попал под колеса «Ауди 80» на 3-м км автодороги Телеханы - Речки - Пласкинь 27 декабря около 17.44. Управлял авто 48-летний житель деревни Гортоль. 46-летний житель поселка Телеханы ехал на велосипеде во встречном направлении по правой полосе движения, сообщает областная ГАИ.
В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что на велосипеде спереди не было фонаря, а у велосипедиста - фликера. Также в крови пострадавшего содержалось 0,6 промилле алкоголя.
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