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В Ивацевичском районе легковушка сбила велосипедиста

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Фото: gaibrest.by

Нетрезвый мужчина ехал на велосипеде по встречке. С травмами его госпитализировали в больницу.

Велосипедист попал под колеса «Ауди 80» на 3-м км автодороги Телеханы - Речки - Пласкинь 27 декабря около 17.44. Управлял авто 48-летний житель деревни Гортоль. 46-летний житель поселка Телеханы ехал на велосипеде во встречном направлении по правой полосе движения, сообщает областная ГАИ.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что на велосипеде спереди не было фонаря, а у велосипедиста - фликера. Также в крови пострадавшего содержалось 0,6 промилле алкоголя.

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