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В Березе каменщик с топором набросился на коллегу

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Березе каменщик с топором набросился на коллегу

В Березе каменщик с топором набросился на коллегу // Фото: www.kp40.ru

По словам очевидцев, конфликт возник из-за разногласий по очередности использования бетона между бригадами.

Инцидент произошел 22 декабря около 15.00 на строительном объекте. 24-летний березовчанин ударил топором в голову своего 23-летнего коллегу. Пострадавший отобрал топор у нападавшего и обратился к медикам, те в свою очередь сообщили в милицию, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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