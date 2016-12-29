В Березе каменщик с топором набросился на коллегу
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Березе каменщик с топором набросился на коллегу // Фото: www.kp40.ru
По словам очевидцев, конфликт возник из-за разногласий по очередности использования бетона между бригадами.
Инцидент произошел 22 декабря около 15.00 на строительном объекте. 24-летний березовчанин ударил топором в голову своего 23-летнего коллегу. Пострадавший отобрал топор у нападавшего и обратился к медикам, те в свою очередь сообщили в милицию, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
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