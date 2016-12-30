На Новый год ожидается легкий мороз
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
На Новый год ожидается легкий мороз // Фото: bm.img.com.ua
В праздничную ночь синоптики прогнозируют на Брестчине 0..-5 °С и без осадков.
В пятницу над центральными районами Европы сформируется антициклон, который будет смещаться с территории Чехии на Балканский полуостров. 30-31 декабря и 1 января погода в области будет определяться полем повышенного атмосферного давления, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.
На Брестчине будет преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха 30 декабря ночью - -1..-6°С. Днем будет от -3 °С до +2 °С. В субботу 31 декабря и воскресенье 1 января синоптики прогнозируют 0..-5 °С ночью, -2.. +3 °С - днем.
В понедельник на большей части территории области пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах возможны слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.
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- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте