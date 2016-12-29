В Пинске на пожаре спасен мужчина

Пожар в девятиэтажном доме по ул. Парковой произошел ночью 29 декабря. Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС увидели, что из окна квартиры на шестом этаже идет дым. По словам соседей, внутри мог находиться человек.

Попав в квартиру, спасатели на полу кухни обнаружили хозяина 1972 года рождения. Они вынесли мужчину на руках, используя дополнительную маску. Вердикт медиков - в госпитализации не нуждается.

Огнем повреждено имущество в одной комнате, закопчена внутренняя отделка квартиры, стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожность хозяина при курении.