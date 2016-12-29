На пожаре в Дрогичинском районе пострадали пожилая женщина и ее маленькая внучка
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Ольга ОРЛОВА
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество // Фото: Областное управление МЧС
По предварительной информации, пожар в доме в д. Попина произошел из-за вспышки газовоздушной смеси, когда хозяйка разжигала газовую плиту.
Сообщение о пожаре поступило в Дрогичинский РОЧС 28 декабря в 15.44. Прибывшие спасатели увидели горящую кровлю одноэтажного кирпичного дома. Пострадавшие - пенсионерка 1949 г. р. и ее внучка 2013 г. р. - были у соседей. Мать девочки в это время была на работе в Бресте.
Когда произошла вспышка газа, бабушка вынесла внучку на руках из дома. У девочки предварительно диагностированы ожоги 1 и 2 степени обеих кистей рук, лица (12% тела), у хозяйки - термический ожог лба 1 степени, 2 % тела, ингаляционный ожог.
Они госпитализированы в Дрогичинскую центральную районную больницу.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество.
Основная версия причины возгорания - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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